快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

第二次派駐泰國！新任駐泰代表藍夏禮履新 盼加強台泰經貿連結

中央社／ 曼谷20日專電
新任駐泰代表藍夏禮（手拿花束者）20日抵達泰國履新，在曼谷蘇凡納布國際機場和僑胞握手致意。中央社
新任駐泰代表藍夏禮（手拿花束者）20日抵達泰國履新，在曼谷蘇凡納布國際機場和僑胞握手致意。中央社

外交部亞太司長藍夏禮調升駐泰國代表，今天抵達泰國履新。這是藍夏禮第二次派駐泰國，他表示，10多年來泰國變化很大，他會以重新學習的態度，推動台泰之間的各種合作和連結。

總統府5月26日發布總統令，駐泰國代表張俊福已准退職，應予免職。行政院接著5月28日核定，遺缺由外交部亞東太平洋司長藍夏禮接任。

藍夏禮夫婦今天中午飛抵曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）國際機場，駐泰副代表董思齊偕代表處工作人員前往接機，現場也來了多名台商和僑界領袖歡迎新任代表履新。

這是藍夏禮第二次派駐泰國，藍夏禮在機場對僑胞和台商表示，第二次再來泰國他誠惶誠恐，過去台灣有新南向政策，總統賴清德上任後推動把台灣打造成經濟日不落國，外交部長林佳龍推動的榮邦計畫，都是要促成經貿連結。

藍夏禮說，近年由於地緣政治造成供應鏈重組，台灣科技、電子和半導體產業的優勢在這過程中凸顯出來，這幾年很多新台商或新創產業進到泰國，這些都是新的機會。

藍夏禮隨後接受中央社訪問時表示，不管是地緣政治或是泰國的政治商務情況，10年來變化很大，泰國是他曾經熟悉的地方，除了誠惶誠恐之外，他會抱著如履薄冰的態度重新學習，加強推動台泰之間的經貿、科技、教育、勞務和文化的連結與合作。

藍夏禮是職業外交官，為台大大氣科學系學士、哈佛大學公共衛生學院環境衛生碩士。藍夏禮112年7月才回台任職亞太司長，不到兩年就再次外派，這是他第二次派駐泰國，另曾任駐印尼副代表以及駐聖文森大使等職務。

原駐泰代表張俊福2023年11月10日上任，今年7月16日離任返台。張俊福在去年6月和泰國完成簽署「台泰投資促進與保障協定」，泰國成為2016年以來第5個與台灣完成投資協定的國家，奠定台泰堅實經貿基礎。

今年6月張俊福和泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）簽署「技術與職業教育及訓練合作備忘錄」，象徵兩國在教育與人才發展領域邁入新篇章。

經貿 泰國 曼谷 外交部 台商

延伸閱讀

鄭乃馨「戀愛腦」發作？演唱會突衝下台　強拉人讓位抱男友Bright爆哭

與泰國駐台代表拍「台中鍋烤節」 盧秀燕笑稱：今天不減肥了！

青芒果釀酒、可可製麵條 屏東10家文創品牌進軍泰國受青睞

中國男赴泰國談「人口販賣生意」反遭綁架 家屬拒付贖金慘被撕票

相關新聞

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生規模...

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

美聯社報導，越南當地時間19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。一名獲救乘客爆料，遊船行經...

俄羅斯堪察加半島外海傳強震！「規模7.4」深度20公里 發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）網站指出，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchat...

越南下龍灣船難10歲童受困4小時奇蹟生還 心碎問「爸媽呢」

越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下...

切斷燃油奪260命？印航機長出事前詭異交代住家警衛「照顧我爸爸」

印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。...

日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

日本參議院選舉今天投開票，日媒分析，這場選戰左右著日相石破茂政府命運，然而石破茂能否達成執政聯盟取得參議院過半席次的目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。