第二次派駐泰國！新任駐泰代表藍夏禮履新 盼加強台泰經貿連結

原外交部亞太司長藍夏禮調升駐泰國代表，今天抵達泰國履新。這是藍夏禮第二次派駐泰國，他表示，10多年來泰國變化很大，他會以重新學習的態度，推動台泰之間的各種合作和連結。

總統府5月26日發布總統令，駐泰國代表張俊福已准退職，應予免職。行政院接著5月28日核定，遺缺由外交部亞東太平洋司長藍夏禮接任。

藍夏禮夫婦今天中午飛抵曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）國際機場，駐泰副代表董思齊偕代表處工作人員前往接機，現場也來了多名台商和僑界領袖歡迎新任代表履新。

這是藍夏禮第二次派駐泰國，藍夏禮在機場對僑胞和台商表示，第二次再來泰國他誠惶誠恐，過去台灣有新南向政策，總統賴清德上任後推動把台灣打造成經濟日不落國，外交部長林佳龍推動的榮邦計畫，都是要促成經貿連結。

藍夏禮說，近年由於地緣政治造成供應鏈重組，台灣科技、電子和半導體產業的優勢在這過程中凸顯出來，這幾年很多新台商或新創產業進到泰國，這些都是新的機會。

藍夏禮隨後接受中央社訪問時表示，不管是地緣政治或是泰國的政治商務情況，10年來變化很大，泰國是他曾經熟悉的地方，除了誠惶誠恐之外，他會抱著如履薄冰的態度重新學習，加強推動台泰之間的經貿、科技、教育、勞務和文化的連結與合作。

藍夏禮是職業外交官，為台大大氣科學系學士、哈佛大學公共衛生學院環境衛生碩士。藍夏禮112年7月才回台任職亞太司長，不到兩年就再次外派，這是他第二次派駐泰國，另曾任駐印尼副代表以及駐聖文森大使等職務。

原駐泰代表張俊福2023年11月10日上任，今年7月16日離任返台。張俊福在去年6月和泰國完成簽署「台泰投資促進與保障協定」，泰國成為2016年以來第5個與台灣完成投資協定的國家，奠定台泰堅實經貿基礎。

今年6月張俊福和泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）簽署「技術與職業教育及訓練合作備忘錄」，象徵兩國在教育與人才發展領域邁入新篇章。