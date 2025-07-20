越南船難攀升至38人亡…下龍灣遊船遇暴風雨翻覆 數人失蹤親屬焦急守候

越南下龍灣（Ha Long Bay）遊船昨天遭遇暴風雨翻覆，死亡數攀升至38人，另有數人仍然失蹤，焦急的親屬們坐在救護車旁，等待船難中失蹤親人的消息。

法新社和路透社報導，這起事件被一些人稱為下龍灣有史以來最嚴重的災難，民眾在海岸邊擺放水果和鮮花以示哀悼。

越南政府在聲明中表示：「船上至少有38人已確認死亡，10人獲救。」

救援人員持續工作到今天早上，打撈沉沒的船隻，但仍有少數人失蹤。

根據官方媒體報導，這艘名為「奇蹟之海」（Wonder Sea）的觀光船載有53人，所有遊客均為越南籍，其中包括20多名兒童，當時正在被列為聯合國教科文組織世界遺產（UNESCO World Heritage）的下龍灣附近航行。

數十名救援人員，包括邊防部隊、海軍人員、警察和專業潛水員已被部署到現場。儘管海面已趨平靜，但天候狀況導致能見度受限，增加救援行動難度。

黃光（Hoang Quang，音譯）今天凌晨2時從河內趕到廣寧省，尋求關於翻船事故中堂表親及其家人的消息。

黃光的堂表親與丈夫「竭盡所能」才付得起這趟遊覽世界著名海灣的旅費。黃光告訴法新社：「他們找到了（丈夫的）遺體，但我堂表親還沒找到。」

當他聽到這起事件時「非常震驚」，並立即與其他焦急的家人一同前往碼頭。

他說：「我們都覺得，既然我們都在這裡，她會知道，也會現身。我們都很焦急…只希望並祈禱她能回到我們身邊。」