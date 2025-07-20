聽新聞
0:00 / 0:00
俄羅斯堪察加半島外海震不停！又發生2起地震 規模分別6.7、6.6
俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生芮氏規模7.4強震，深度20公里。美國地質調查所（USGS）網站指出，距離同一地點數公里處又發生2起地震，芮氏規模分別是6.7、6.6，地震深度分別為8.7公里和9.4公里。
USGS網站資料顯示，規模6.7的地震是在台灣時間下午3時7分發生，距離上一起7.4強震發生時間僅約18分鐘。這起地震震央位於俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克以東151公里處，震源深度8.7公里。
USGS網站也指出，15分鐘後，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克以東147公里處發生規模6.6的地震，震源深度9.4公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言