俄羅斯堪察加半島外海震不停！又發生2起地震 規模分別6.7、6.6

俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生芮氏規模7.4強震，深度20公里。美國地質調查所（USGS）網站指出，距離同一地點數公里處又發生2起地震，芮氏規模分別是6.7、6.6，地震深度分別為8.7公里和9.4公里。

USGS網站資料顯示，規模6.7的地震是在台灣時間下午3時7分發生，距離上一起7.4強震發生時間僅約18分鐘。這起地震震央位於俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克以東151公里處，震源深度8.7公里。

USGS網站也指出，15分鐘後，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克以東147公里處發生規模6.6的地震，震源深度9.4公里。