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連續3次規模6.5以上強震！堪察加東岸遠海地震 恐引發局部地區海嘯
據央視新聞報導，堪察加東岸遠海20日下午連續發生三次規模6.5以上強震。大陸自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部地區海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。
堪察加半島（Kamchatka Peninsula）位於俄羅斯東部太平洋沿岸，東臨白令海，西接俄羅斯西伯利亞地區。
中國地震台網正式測定，7月20日15時07分，在堪察加東岸遠海（北緯52.90度，東經160.55度）發生6.7級地震，震源深度10公里。
此前中國地震台網還測定，14時28分，在堪察加東岸遠海（北緯53.05度，東經160.40度）發生6.6級地震，震源深度10公里。
14時49分在堪察加東岸遠海（北緯52.90度，東經160.45度）發生7.2級地震，震源深度10公里。
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