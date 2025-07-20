俄羅斯堪察加半島外海傳強震！「規模7.4」深度20公里 發布海嘯警報
美國地質調查所（USGS）網站指出，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處，在台灣時間下午2時49分發生規模7.4地震，深度20公里。
美國海嘯警報系統網站則將該地震列為規模7.5，警戒層級為「海嘯觀察」（Tsunami Watch）。
20日稍早約在下午2時28分，彼得羅巴甫洛夫斯克以東約130公里處也發生規模6.7地震，深度15公里。
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