日本參議院選舉登場！最快20日深夜大勢底定 民眾透過選票評價石破茂政府

日本第27屆參議院選舉今天登場，日本各地投票所上午7時起開始投票，除了部分地區，投票在今晚8時（台北時間晚間7時）截止，並隨即開始開票，選舉結果最快在今天深夜左右大勢底定。

時事通信社與讀賣新聞報導，日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。

而選舉區與比例代表分別有350人與172人登記參選，總共522名候選人，其中女性有152人。

根據日本總務省統計，今天上午11時的中途投票率為10.99%，較前一次2022年參議院改選時，上升0.56個百分點；另外，有2成選民、總共約2145萬人，在本月18日前「提前投票」（日文：「期日前投票」），較2022年參議院選舉多出532萬多人。

日本首相石破茂身兼執政黨自民黨總裁（黨主席），2024年10月起開始擔任日相，而這場選舉也是選民評價石破茂政府的時機。

自民黨與公明黨合組執政聯盟在2024年秋天的眾議院大選後成為少數執政黨。今天這場選舉聚焦在自公兩黨能否在參院拿下過半席次。執政聯盟目前在參院的非改選席次有75席，因此關鍵為能否拿下50席改選席次。

而在野黨部分，非改選席次為48席，因此若在野黨要在參院過半，則要拿下77席改選席次。

日本各黨也針對今天參議院投開票發布聲明。

自民黨表示，「國際社會以美國的關稅政策為首，烏克蘭局勢與中東局勢等地，各地區的分裂與對立加劇，前景持續不明朗。我們將正視當前現實，施行對未來負責的政策」。

公明黨的聲明聚焦物價高漲，表示希望減稅與補助並進。

立憲民主黨則指出，「高物價與對未來的不安，正在衝擊生活。政府與執政黨對此束手無策之際」，希望施行有財源支持且可行的「負責任減稅」。

日本維新會則承諾下調社會保險費用。日本共產黨表示，「我們過去一段時間的訴求，包含讓自民、公明兩黨也在參議院淪為少數，以開創嶄新的政治局面」。

國民民主黨則希望透過增加可支配收入，擴大消費，進一步帶動營收與薪資成長，形成良性循環。令和新選組則關注經濟，主張廢除消費稅。

參政黨喊出「日本人優先」（日本人First），表示重建國民經濟是最優先的經濟政策。社民黨也關注物價與經濟，主張「立即實現糧食消費稅為零」。