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影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

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影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
越南下龍灣19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。新華社
越南下龍灣19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。新華社

美聯社報導，越南當地時間19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。一名獲救乘客爆料，遊船行經下龍灣時天候驟變，乘客曾提出返航建議，但船員保證「很快會抵達」而繼續航行，隨後遭遇暴風雨，遊船「幾秒鐘內翻覆」。這名獲救乘客也進一步向媒體還原自己如何從沉船逃生的驚險過程。

這起失事遊船名為「驚奇海號」（Wonder Sea）載有45名乘客與5名船員，19日下午航行在廣寧省知名景點下龍灣時，突遭遇雷暴雨，強風使船身傾斜最終翻覆，所有乘客與船員墜海，失去訊號。

36歲倖存者鄧英全（Dang Anh Tuan，音譯）從事消防器銷售，他描述，當時天候迅速轉變，一瞬間烏雲密布，強風驟雨襲來。他透露，乘客曾要求返回岸邊，但船員撫大家說很快就會抵達目的地，因此繼續前行。

鄧英全形容：「大約持續下雨15分鐘後，船身突然開始劇烈搖晃，桌椅被撞得亂七八糟，幾秒鐘後船就翻覆了。」

鄧英全描述，當下水從四面八方灌進來，「我完全失去方向感」。他說：「我試圖呼吸，但更多水不斷湧進來。我深吸一口氣，脫掉救生衣往下潛。我看到一道光線，就朝著那道光游出去，逃出船體，然後爬到翻覆的船身上等待救援」。

美聯社報導提到，鄧英全與另外三人緊抓翻覆船身與螺旋槳，冒著風雨苦撐兩個小時才等到救難人員抵達。

根據越南快訊20日報導，救難人員原先救出11人，不過其中一人最後因傷重不治身亡。報導指出，船上多數乘客是來自河內的觀光客，其中約20名兒童。

美聯社報導，鄧英全此次是與11位大學同學出遊，僅3人倖存。他自己僅有輕微割傷，其中一名友人頭部多處受傷，另一人則是在從窗戶逃出時被碎玻璃割傷肌腱。其餘9名同行友人皆罹難，包括一名男子攜妻子及3歲兒子，一家三口均溺斃。

越南 暴雨 妻子

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