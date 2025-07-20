美國務卿籲敘利亞政府軍介入 阻聖戰士進入敘南屠殺

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天呼籲敘利亞政府安全部隊，阻止聖戰士進入敘利亞南部戰亂地區「遂行屠殺」。

法新社報導，盧比歐在社群平台X發布聲明說：「如果大馬士革當局想保有實現統一、包容與和平敘利亞的機會…他們必須出動安全部隊阻止伊斯蘭國（ISIS）等暴力聖戰分子進入該地區遂行屠殺，為結束這場災難盡一份力。」

貝都因族（Bedouin）戰士與德魯士族（Druze）武裝分子在斯威達省（Sweida）發生的宗派衝突，已將伊斯蘭主義者主導的敘利亞政府、以色列和其他武裝部落捲入其中。

在美國斡旋下進行的談判旨在避免以色列進一步軍事干預，敘利亞軍隊已同意撤出該地區。

盧比歐表示：「過去3天，美國一直與以色列、約旦和大馬士革當局密切合作，因應敘利亞南部令人震驚且危險的局勢。」

他呼籲敘利亞政府「追究所有犯下暴行者的責任，並將他們繩之以法，包括其內部人員」。

曾控制敘利亞大片地區的伊斯蘭國2019年在敘利亞領土上被徹底擊敗，這主要歸功於在一個國際聯盟支持下、由庫德人領導的武裝力量。

根據總部位在英國的敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights），始於7月13日的貝都因族與德魯士族暴力衝突已造成約940人死亡，包括326名德魯士族武裝分子和262名德魯士族平民，其中165人被立即處決。