快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

美國務卿籲敘利亞政府軍介入 阻聖戰士進入敘南屠殺

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天呼籲敘利亞政府安全部隊，阻止聖戰士進入敘利亞南部戰亂地區「遂行屠殺」。

法新社報導，盧比歐在社群平台X發布聲明說：「如果大馬士革當局想保有實現統一、包容與和平敘利亞的機會…他們必須出動安全部隊阻止伊斯蘭國（ISIS）等暴力聖戰分子進入該地區遂行屠殺，為結束這場災難盡一份力。」

貝都因族（Bedouin）戰士與德魯士族（Druze）武裝分子在斯威達省（Sweida）發生的宗派衝突，已將伊斯蘭主義者主導的敘利亞政府、以色列和其他武裝部落捲入其中。

在美國斡旋下進行的談判旨在避免以色列進一步軍事干預，敘利亞軍隊已同意撤出該地區。

盧比歐表示：「過去3天，美國一直與以色列、約旦和大馬士革當局密切合作，因應敘利亞南部令人震驚且危險的局勢。」

他呼籲敘利亞政府「追究所有犯下暴行者的責任，並將他們繩之以法，包括其內部人員」。

曾控制敘利亞大片地區的伊斯蘭國2019年在敘利亞領土上被徹底擊敗，這主要歸功於在一個國際聯盟支持下、由庫德人領導的武裝力量。

根據總部位在英國的敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights），始於7月13日的貝都因族與德魯士族暴力衝突已造成約940人死亡，包括326名德魯士族武裝分子和262名德魯士族平民，其中165人被立即處決。

美國 敘利亞 伊斯蘭國

延伸閱讀

審前總統政變案法官簽證遭美撤銷 巴西總統魯拉譴責

與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

盧比歐上任首訪亞洲 東協外長會談預計聚焦關稅

相關新聞

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

美聯社報導，越南當地時間19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。一名獲救乘客爆料，遊船行經...

越南下龍灣船難10歲童受困4小時奇蹟生還 心碎問「爸媽呢」

越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下...

切斷燃油奪260命？印航機長出事前詭異交代住家警衛「照顧我爸爸」

印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。...

日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

日本參議院選舉今天投開票，日媒分析，這場選戰左右著日相石破茂政府命運，然而石破茂能否達成執政聯盟取得參議院過半席次的目標...

日本參議院大選 物價移民憂慮恐衝擊石破茂政權

日本參議院選舉競爭激烈，物價上漲和移民問題恐削弱首相石破茂掌控政權的能力，選民今天的投票可能引發政治動盪

日本參議院選舉登場！最快20日深夜大勢底定 民眾透過選票評價石破茂政府

日本第27屆參議院選舉今天登場，日本各地投票所上午7時起開始投票，除了部分地區，投票在今晚8時（台北時間晚間7時）截止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。