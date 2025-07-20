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切斷燃油奪260命？印航機長出事前詭異交代住家警衛「照顧我爸爸」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度航空波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入阿默達巴德市住宅區，造成機上乘客與機組人員多達241人罹難，連同地面人員總計260人死亡。法新社
印度航空波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入阿默達巴德市住宅區，造成機上乘客與機組人員多達241人罹難，連同地面人員總計260人死亡。法新社

印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。隨後有關機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）心理問題的傳聞甚囂塵上，更有知情人士爆料，美國官員初步推斷是機長關閉燃油供應。現在外媒曝光薩柏瓦爾執飛這趟死亡航班前最後的交待：請求警衛幫忙「照顧父親」。

印航波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入阿默達巴德市住宅區，造成機上乘客與機組人員多達241人罹難，連同地面人員總計260人死亡，這是全球十年來最嚴重空難。

根據印度航空事故調查局（AAIB）6月12日公布的初步調查報告，失事關鍵原因應是兩具引擎的燃油開關起飛後突然被關閉導致。當時有外媒引述機長薩柏瓦爾的同事稱，薩柏瓦爾疑似受到心理健康問題困擾。

華爾街日報7月16日再度引述知情人士透露，美國官員根據座艙對話錄音內容，評估應為「機長切斷飛機發動機燃料供應」。美方上述評估並未包含在正式文件中。

太陽報19日引述每日電訊報報導，56歲的薩柏瓦爾在執行這趟死亡航班前，向他孟買公寓的住家警衛表達詭異訊息。

警衛洛坎德（Sunil Lokhande）向每日電訊報描述：「我忘不了那最後一幕，薩柏瓦爾像往常一樣用手撥了撥頭髮，然後告訴我『請幫忙照顧我爸爸，我很快就會回來。』」

洛坎德補充，「他笑著走遠。你根本想不到他心裡藏著任何悲傷。」這句話成為薩柏瓦爾的最後訣別。

每日電訊報報導提到，薩柏瓦爾的好友科哈爾（Kapil Kohal）稱他「內心柔軟，卻是英雄」，但也透露薩柏瓦爾的母親2022年去世後，他情緒低落，甚至與妻子分居，搬至孟買陪伴90歲高齡老父。

航班 美國 死亡

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