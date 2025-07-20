德財長稱中國產能過剩充斥全球市場 G7加強應對

因應關鍵供應鏈脆弱性和北京對稀土礦物加強管控擔憂的加劇，德國財政部長克林拜耳日前表示，七大工業國集團（G7）已同意加大集體力度，因應中國產能過剩充斥全球市場的問題。

香港明報今天引述外電做了上述報導，並稱同一天在南非德班參加第3次20國集團（G20）財長和央行行長會議的中國財政部副部長廖岷表示，中國與其他國家的貿易往來仍處於合理範圍，並無意主導全球市場。

報導說，克林拜耳（Lars Klingbeil）18日對媒體表示，G20會議期間，G7的會議涉及了中國所扮演的角色，其中包括產能過剩的議題，以及「探討我們對原材料和稀土的依賴程度，以及這種依賴如何使我們的供應鏈變得脆弱」。

廖岷當天接受外媒專訪時則說，中國的大部分產能是為了滿足國內需求。

另據中國財政部官網，廖岷在G20財長和央行行長會議發言時提到，各方應尊重經濟發展規律、維護多邊主義和自由貿易以及擁抱普惠包容的經濟全球化，促進複雜世界經濟體系更加穩定。