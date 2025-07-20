與叛軍簽停火協議 民主剛內戰現曙光

民主剛果與叛軍M23長年的紛爭有望結束！雙方19日於卡達杜哈簽訂停火協議，也象徵長久以來的紛爭終於落幕。

雙方的衝突源於1994年盧安達大屠殺，自此之後，民主剛果便指控盧安達暗中資助M23，以騷擾該國東部並侵占當地礦產，但均遭盧安達否認。非洲聯盟也希望藉此讓長年動盪的非洲中部安寧。

族群衝突長年難解

根據《半島電視台》報導，民主剛果與叛軍M23的代表19日在卡達杜哈簽訂停戰協議。協議中提到，雙方同意無論在民主剛國或是盧安達，國家主權需要被恢復，但協議中並未提到盧安達的角色與M23是否會撤軍。

雙方從盧安達大屠殺後衝突至今，因M23是圖西族組成，與民主剛果的胡圖族因種族、礦產等因素有不少衝突。今年1月，M23還攻下民主剛果2個大城市，外界擔心若全面衝突，恐重演非洲大戰或盧安達大屠殺。因此，對於雙方能達成停戰協議，非洲聯盟也表示，這對於非洲中部能夠達成長久和平、安全與穩定是好的開始。

美國臨門一腳協助

民主剛果原本拒絕與M23對話，並將其定位為恐怖組織，但從4月起，雙方決定協議停火。過去民主剛果都指控盧安達暗中資助M23，恐有干涉內政之嫌，但均遭到盧安達否認。美國也曾協助兩國領導人於6月在華盛頓會面，並進行進一步的會談。

《聯合國》提到，盧安達大屠殺以及其衍生的種族衝突，至今仍對非洲影響深遠。非洲中部雖然沒有過去動盪，但至今局勢仍不算穩定，且民眾受戰亂、疾病等因素影響，生活水平仍相當低落。

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