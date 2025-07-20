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領導反政府抗爭 巴拿馬工會領袖赴玻利維亞尋求庇護

中央社／ 巴拿馬市19日綜合外電報導

巴拿馬國家營建業勞工聯合工會（Suntracs）表示，參與抗議總統穆里諾（Jose Raul Mulino）的工會領袖今天逃離巴拿馬，前往玻利維亞尋求庇護。

巴拿馬國家營建業勞工聯合工會秘書長曼德斯（Saul Mendez）在政府提起訴訟要求該工會解散兩天後，離開巴拿馬。

營建業勞工聯合工會在多個方面與巴拿馬政府抗爭，其中包括退休金改革。

獲政府批准安全離開這個中美洲國家後，曼德斯在警方護送下離開首都巴拿馬市時，對支持者高呼：「巴拿馬人民萬歲！」

營建業勞工聯合工會在社群平台X發表聲明指出，曼德斯「將會流亡」，但澄清「他們沒有讓他噤聲」，也沒有「讓他屈服」。

今年5月，在工會同事遭拘留後，曼德斯赴玻利維亞大使館尋求庇護。

營建業勞工聯合工會另一領袖賽魯德（Elsmo Cerrud）目前正在尼加拉瓜大使館尋求庇護，等待安全通行許可。另外有兩名工會領袖遭到拘留。

檢察官指控工會領袖洗錢，總統穆里諾則說營建業勞工聯合工會為「黑手黨」，工會成員否認指控，並稱這是政府迫害的藉口。

巴拿馬勞工部長穆尼奧斯（Jackeline Munoz）17日表示，營建業勞工聯合工會與洗錢活動有關聯，其領導階層是「為一己之私」運作，而不是「真正保護勞工」。

營建業勞工聯合工會是今年稍早建築工人罷工的主辦單位之一，經常舉行抗爭反對穆里諾的右翼政府。

示威活動涉及的問題包括社會安全改革、允許美軍部署到巴拿馬運河沿岸基地的協議，以及重啟有爭議的銅礦之舉措等。

玻利維亞 巴拿馬運河 大使館

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