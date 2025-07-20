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越南下龍灣船難10歲童受困4小時奇蹟生還 心碎問「爸媽呢」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
越南19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明，另有11人獲救。新華社
越南19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明，另有11人獲救。新華社

越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明，另有11人獲救。根據越南媒體Dantri報導，其中一名獲救的10歲男童受困船艙近4小時，所幸身處空氣未被完全淹沒的「氣穴」，得以持續呼吸，最終由救難人員破窗救出，奇蹟生還。

當地時間19日下午約13時45分，遊船「碧灣58號」（牌照QN-7105）載有48名遊客、5名船員，航行在廣寧省知名景點下龍灣時，突遭遇雷暴雨，強風使船身傾斜最終翻覆，所有乘客與船員墜海，失去訊號。

截至當地時間20日清晨，已尋獲37具遺體，另有5人失蹤。

在獲救的11人當中，一名10歲男童N.M，來自河內，特別受到關注。根據目擊者描述，救難人員發現他時，他正困在已翻覆的遊船客艙內，渾身發冷、神情驚懼，獲救時一語不發，所幸身體狀況穩定。

救援人員指出，翻覆船艙與海面之間約有50至60公分的落差，加上男童所處位置恰好形成一處小型「氣穴」，艙內保留些許空氣，使他得以持續呼吸。經歷約4個小時的等待後，最終成功由救難人員破窗脫困。

Dantri報導，N.M的姑姑向媒體表示，事發當日，N.M一家計畫入住旅館前先與親友搭船遊覽，未料突如其來的暴風將船掀翻。她哽咽回憶，男童回憶在翻船前，父親曾奮力為他穿上救生衣、將他推往上層船艙，最終自己力竭沉入海中。她已指認男童母親及妹妹的遺體。

目前，N.M已恢復意識，但仍驚魂未定，神情哀傷，時不時詢問姑姑有關父母與妹妹的下落。男童甚至輕聲說出：「等這麼久了……應該只剩兩種可能吧，一是活，一是……死。我覺得……應該是都死了……」

她表示，面對孩子這樣令人心碎的低語，她只能強忍悲痛，無法說出殘酷的真相。

遺體 妹妹

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