以色列襲擊加薩救濟站 巴勒斯坦人覓食再添39死

加薩民防部門今天表示，以色列的槍火在兩處援助中心附近造成39人身亡、100多人受傷，這是近期又一起巴勒斯坦民眾為求溫飽而喪命的事件。

法新社報導，在加薩（Gaza）食物分發站附近，眾多民眾排隊領取物資時因事故身亡已是常態，加薩當局常將責任歸咎於以色列槍火。

但美國和以色列支持的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）指責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）煽動騷亂，並向平民開槍。加薩人道主義基金會目前已取代聯合國機構，成為加薩主要的援助物資分發單位。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，這些死亡事件發生在汗尤尼斯（Khan Yunis）西南方附近一個地點，以及拉法（Rafah）西北方另一個援助中心，兩者均位於加薩南部。巴薩爾將死傷歸咎於「以色列槍火」。

一名目擊者表示，他在黎明前和5名親戚前往汗尤尼斯的提納地區（Al-Tina）領取食物，卻遭「以色列士兵」開槍射擊。