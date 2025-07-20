日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

日本參議院選舉今天投開票，日媒分析，這場選戰左右著日相石破茂政府命運，然而石破茂能否達成執政聯盟取得參議院過半席次的目標仍是未知數，他選後面臨3種可能情況。

日本第27屆參議院選舉今天上午7時起，在日本各地開始投票。這場選舉，對於身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的石破茂而言，是他去年10月上任隨即面對的眾議院大選之後，另一場大型國政選舉。

自民黨與公明黨組成的執政聯盟是少數執政黨，石破茂這次的目標是，執政聯盟在參議院維持過半，也代表改選必須拿下50席。

「日本經濟新聞」歸納出石破茂選後3種可能情境。

第一種可能情況是石破茂續任。對於石破茂政府而言，最理想的結果就是執政聯盟掌握參院過半席次。

即便無法守住過半席次也可能續任。參議院選舉與眾議院大選不同，選後沒有首相指名選舉，所以即便執政黨在參眾兩院成為少數執政黨，仍能維持政權運作。即便執政聯盟未拿下50席，但接近50席，有可能會拉攏一些政策與自民黨相近的無黨籍議員，湊足過半席次。

而美國總統川普（Donald Trump）祭出的對等關稅生效日8月1日迫在眉睫，為維持談判連續性，石破茂也可能繼續執政。

不過，執政黨在參眾兩院沒握有過半席次的話，無可避免會面臨運作基礎弱化的狀況，因為每次要通過法案或預算案等，就必須與在野黨合作。

第二種可能情境，則是石破茂未達標，宣布辭職。在這種情況下，自民黨會在1個月內舉行總裁選舉，選出的新任總裁接著會面臨首相指名選舉。若在野無法整合，新任總裁有望出任首相。

自民黨過去曾有參議院選舉大敗後，首相辭職的前例，像是1989年的宇野宗佑與1998年的橋本龍太郎，兩人在選舉隔天宣布辭職。自民黨在2007年參議院選舉慘輸，時任首相安倍晉三選後雖未立刻辭職，但因支持率未回升，於選後約1個半月請辭。

第三種可能走向為擴編聯合政府。不論自公兩黨在參議院選後是否獲得過半席次，都無法改變在眾議院處於少數的情勢。自公兩黨為了國會運作順利，可能尋求與部分在野黨合作組閣。

而焦點在於能否在外交、安全保障與能源等核心政策上取得共識。候選人整合與選區協調也是難題。石破茂曾表明，「只在個別議題上合作的聯合政府並不可行，必須就各項政策達成共識」。