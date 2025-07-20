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審前總統政變案法官簽證遭美撤銷 巴西總統魯拉譴責

中央社／ 巴西利亞19日綜合外電報導
巴西現任總統魯拉。 路透社
巴西現任總統魯拉。 路透社

美國對參與審理巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政變案的法官實施簽證制裁，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天譴責美國干涉他國司法。

魯拉在社群平台X發布聲明指出：「我聲援並支持聯邦最高法院的法官們，他們又一次遭受美國政府武斷且毫無根據的措施影響。」

「一國干涉另一國的司法系統是不可接受的，這違反了國與國之間相互尊重和主權的基本原則。」

波索納洛因涉嫌試圖推翻由魯拉勝出的2022年大選結果，好讓自己繼續執政而受審。

巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）昨天裁定，波索納洛等候判決期間必須配戴電子腳鐐，夜間不得外出，並禁止使用社群媒體。

數小時後，美國撤銷莫瑞斯、其法庭「盟友」以及他們直系親屬的簽證。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中說：「巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯對波索納洛的政治獵巫，構成影響如此廣泛的迫害與審查，這不僅侵犯巴西人的基本權利，還延伸波及到巴西以外的美國人。」

美國 波索納洛 巴西

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