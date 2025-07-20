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日本參議院大選 物價移民憂慮恐衝擊石破茂政權

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本首相石破茂。 路透社
日本首相石破茂。 路透社

日本參議院選舉競爭激烈，物價上漲和移民問題恐削弱首相石破茂掌控政權的能力，選民今天的投票可能引發政治動盪。

路透社報導，這次選舉是248席參議院席次當中改選124席，加上1席東京選區補選，總計要選125席。民調顯示，石破茂所屬的自民黨及聯合執政的公明黨，恐難以取得維持控制權所需的50席。

民調顯示，主張減稅與擴大公共支出的中小在野黨有望獲得更多席位，其中包括右翼的參政黨，該黨矢言將遏制移民、反對外資流入，並反對推動性別平權政策。

分析師指出，執政聯盟若表現不佳，可能會動搖投資人對這個世界第4大經濟體的信心，且不利於與美國關鍵的貿易談判。

亞洲集團（Asia Group）駐日本副研究員西村凜太郎表示，石破茂可能不得不在讓位給新的自民黨領袖，或透過政策妥協來爭取部分在野黨支持中做出選擇。

他說：「無論何種情況，自民黨和公明黨都得做出某些讓步，且將充滿挑戰，因為任何潛在合作夥伴在談判中都握有籌碼。」

選舉過後，日本必須在8月1日的最後期限前與美國達成貿易協議，否則將在其最大出口市場面臨懲罰性關稅。

此類進口關稅可能衝擊經濟，並進一步迫使政府向已受通膨衝擊的家庭提供財政援助，例如自去年以來米價已翻倍。

執政的自民黨著眼於緊張不安的公債市場，呼籲財政緊縮，拒絕了在野黨提出的大幅減稅和增加福利支出以緩解衝擊的要求。

自民黨 石破茂

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