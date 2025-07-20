快訊

醫師斑馬線遭公車撞亡 欣欣客運董事長自請辭職

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

聽新聞
0:00 / 0:00

大火後又遭遇土石流 韓國山清郡累計6死7失蹤

中央社／ 首爾20日專電
南韓慶尚南道山清郡19日爆發土石流。 路透社
南韓慶尚南道山清郡19日爆發土石流。 路透社

韓國慶尚南道山清郡19日爆發土石流，這個在今年3月才遭遇大型山火的山村再次受到重創，至少已有6人死亡、7人失蹤。

根據韓國行政安全部及消防廳資料，韓國各地連續5天降下極端暴雨，在洪災、土石流影響下，截至今天凌晨5時為止，至少已有10人死亡、9人失蹤。

光是19日在慶尚南道山清郡爆發的土石流中，就有6人死亡、7人失蹤，另外還有2人重傷，共58人獲救。相關單位仍在山清一帶進行搜救，死傷人數還有可能變動。

山清郡在16到18日每天降雨量各達348.2毫米，19日降雨量283.8毫米，4天加總達到當地近乎一年的降雨量，19日因此發布史上首次全郡避難命令，郡內3萬3000多人緊急避難。

韓聯社報導，山清郡今年3月才剛遭遇大型山林火災，當時火勢延燒213小時，造成4人死亡，受災金額達287億韓元（約新台幣6.2億元），至今仍有居民房屋未重建完成，仍住在臨時居所。

韓國這次連續豪雨共造成全國14個一級行政區共9504戶、1萬2921人離家避難；受災農地面積則達到2萬4247公頃，約等於3萬4000個足球場的大小。

雨量 死亡

延伸閱讀

志工伸援 受災戶搶搭帆布防雨

薇帕颱風來了 南橫檜谷路段現土石流

韓流席捲全球 新北圖書館辦「韓國流行文化月」體驗異國交流趣

確定了！韓國金唱片明年一月攻進大巨蛋 主辦單位曝光

相關新聞

大火後又遭遇土石流 韓國山清郡累計6死7失蹤

韓國慶尚南道山清郡19日爆發土石流，這個在今年3月才遭遇大型山火的山村再次受到重創，至少已有6人死亡、7人失蹤

軍事AI科技模擬領袖決策 精準預測顛覆國際談判秩序

AI不只是生成文字、繪圖或聊天，現在還能像水晶球一樣「預測未來」？一名曾在哈佛大學研究衝突的學者研發出一款人工智慧軟體，號稱能模擬各國領導人決策，進而預防第三次世界大戰。這跟傳統兵推的不同在於，AI一晚就能模擬成千上萬個結果，並選出最有可能發生的未來。面對全球衝突升溫，這套軟體賣的不只是「和平願景」，還有價值數十億美元的商機。但AI真的能預測戰爭走向嗎？又是怎麼辦到的？本文帶你看這套兵棋推演系統的誕生、運作與背後盤算。

影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

越南快訊報導，越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體...

越南下龍灣遊船受暴風雨影響翻覆 死者攀至34人

越南媒體指出，一艘載有多個家庭的遊船今天下午在下龍灣（Ha Long Bay）水域遭遇暴風雨翻覆，造成至少34人死亡，救援...

日參議院選舉 執政黨不妙

日本參議院今（20）日舉行選舉，民調指向首相石破茂領導的執政聯盟將落敗，失去參院多數席次。投資人可能面臨日本出現公債、股...

日參院大選 外媒不看好執政聯盟過半

日本今天舉行參議員選舉，自上午七時至晚間八時（台灣時間當晚七時），包括改選占參議院半數的一二四席和補選一席，共一二五席參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。