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波蘭反移民遊行 號召關閉邊境恢復秩序

中央社／ 華沙19日專電

面對移民潮壓力與德國遣返政策，波蘭右翼政黨聯盟黨（Konfederacja）今天在波蘭數十座城市發起反移民遊行，號召「關閉邊境、恢復秩序」。

波蘭電台RMF FM報導，數千人參加由聯盟黨發起的全國反移民抗議活動。主辦單位表示，「面對日益增長的移民浪潮，波蘭變得越來越毫無防備。我們不希望波蘭與西歐分擔命運」，並說「國家正在失敗，所以公民正在採取行動。我們希望安全生活」。

據歐盟統計，過去8年波蘭向來自非歐盟國家移民核發的首次居留許可數量為全歐盟最多。自2021年白俄羅斯邊境危機爆發以來，數以萬計來自中東、亞洲與非洲的移民透過該國試圖進入波蘭。

2023年起，德國重新實施邊境管制，並將數千名非法入境者遣返波蘭，使波蘭面臨更大壓力。

波蘭政府近來也實施邊境反制措施，包括與德國和立陶宛邊境恢復檢查、禁止白俄羅斯入境者申請庇護、收緊簽證制度等。

聯盟黨領導人之一博薩克（Krzysztof Bosak）說：「我們要求對大規模、不受控制的移民關閉邊境，波蘭對非法侵入者的被動態度已經夠了」；另一位領導人門岑（Sławomir Mentzen）則分享家鄉托倫（Toruń）的遊行影片。

除了克拉科夫（Kraków）、弗羅茨瓦夫（Wrocław）、卡托維茲（Katowice）等大城市外，數十個小鎮也響應這場運動。

移民 白俄羅斯 波蘭

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