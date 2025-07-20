敘利亞南部教派衝突升級 政府難落實停火協議

在連日流血事件後，敘利亞德魯士族（Druze）占多數的斯威達市（Sweida）今天教派衝突升級，機槍與迫擊砲聲不絕於耳，伊斯蘭主義者主導的政府難以落實停火協議。

路透社記者在斯威達市內聽到槍聲，並看到砲彈落在鄰近村莊。目前沒有立即獲得證實的傷亡報告。

敘利亞政府曾表示，維安部隊已部署至南部地區，試圖維持和平，並呼籲各方停止交戰。此前近一週的派系流血衝突已造成數百人喪生。

內政部今天深夜表示，在部署維安部隊後，斯威達市的衝突已停止，當地的貝都因族（Bedouin）戰士也已撤離。

總部位在英國的敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自上週以來斯威達市周邊的衝突已造成至少940人死亡。路透社無法獨立核實這一數字。

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示，在衝突升級前，「阿拉伯與美方」斡旋曾一度有助於恢復平靜。他同時批評以色列本週發動的空襲。

法新社報導，以色列本週稍早曾轟炸斯威達市和大馬士革的政府軍，迫使他們撤離。此前，這些部隊被指控在南部斯威達省短暫部署期間，對德魯士族平民進行處決及其他虐待行為。

今天稍早，法新社記者看到數十棟房屋和車輛被燒毀，武裝分子在洗劫商店後縱火焚燒。

但到了晚上，德魯士族兩個最大武裝團體之一「尊嚴之士」（Men of Dignity）發言人法赫爾（Bassem Fakhr）告訴法新社：「市內已無貝都因人的蹤影。」