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影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

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影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
越南下龍灣19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明。圖/截自@WeatherMonitors在X的照片
越南下龍灣19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明。圖/截自@WeatherMonitors在X的照片

越南快訊報導，越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明。隨著颱風薇帕正朝南海東京灣（Golfe du Tonkin）前進，當局搜救工作也正與時間賽跑。

當地時間19日下午約13時45分，遊船「驚奇海號」（Wonder Sea）載有48名遊客、5名船員，航行在廣寧省知名景點下龍灣時，突遭遇雷暴雨，強風使船身傾斜最終翻覆，所有乘客與船員墜海，失去訊號。

根據越南快訊（VNExpress），當局獲報後立即展開搜救，截至當地20日清晨已尋獲37具遺體，並有11人獲救，包括一名14歲少年在翻覆船艙內撐了4個小時奇蹟獲救。目前仍有5人失蹤。

越南快訊描述，事發前一刻原本豔陽高照的天氣突然變得風雨交加、雷電交錯，甚至出現冰雹。根據社群影片，長約24公尺、載重12噸的遊船，在強風中劇烈搖晃，隨後不敵強風傾斜翻覆，僅船底浮出水面。

另外一段影片則為人員獲救後在小型船舶上驚魂未定，當時海上天候仍烏雲細雨密布。

報導指出，隨著颱風薇帕正朝南海東京灣移動，搜救工作也在與時間賽跑。

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