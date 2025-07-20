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打擊駭客網攻 新加坡召集軍事單位聯合因應

中央社／ 新加坡20日綜合外電報導

新加坡國防部長宣布，已召集軍事單位協助打擊一起針對該國關鍵基礎設施的網路攻擊事件。企圖發動這起駭客攻擊的間諜團體，專家認定與中國有關。

新加坡媒體指出，國防部長陳振聲表示，選出的單位將與網路安全局（CSA）合作，作為政府對這項威脅的整合因應措施。

報導寫道，陳振聲形容這場網路攻擊是軍方必須處理的「新興威脅其中一例」。

新加坡目前尚無系統遭入侵的通報。

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K.Shanmugam）18日首度對外披露這起網攻事件，並稱這是對新加坡構成嚴重危險的「進階持續性駭侵」（Advanced Persistent Threat, APT）的一種類型。

「進階持續性駭侵」是一種網路攻擊，指的是入侵者在未經授權的情況下取得並維持對目標的存取權限，且長時間不被發現。

尚穆根說：「我可以說事態嚴重，且仍在持續當中。」他並直指涉嫌發動攻擊的駭客身分為代號UNC3886的團體。

尚穆根並未在演說中進一步詳述這個團體背後是誰撐腰，也沒說明攻擊源頭。

然而，谷歌（Google）旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司將UNC3886描述為「與中國有關聯的間諜組織」。

尚穆根表示，「進階持續性駭侵」行為者通常會竊取敏感資訊並破壞諸如醫療保健、電信、水、交通和電力等基本服務。

他補充道：「若攻擊成功，便可從事間諜行動並對新加坡及其人民造成重大干擾。」

針對有媒體報導UNC3886駭客組織與中國有關，中國駐新加坡大使館昨天表達「強烈不滿」，並透過聲明表示中方「堅決反對任何針對中國的無端抹黑」，還說「事實上，中國是網路攻擊的主要受害國之一」。

網路攻擊 新加坡 國防部

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