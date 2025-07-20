越南下龍灣遊船受暴風雨影響翻覆 死者攀至34人

越南媒體指出，一艘載有多個家庭的遊船今天下午在下龍灣（Ha LongBay）水域遭遇暴風雨翻覆，造成至少34人死亡，救援人員仍在緊急找尋下落不明的民眾。

越南快訊（VNExpress）報導，這艘船載有48名乘客和5名組員，受到突如其來暴雨影響，在被列為聯合國教科文組織世界遺產（UNESCO World Heritage）的下龍灣翻覆。

報導指出，船上乘客大多為從首都河內（Hanoi）來訪的家庭，包括超過20名孩童。

報導提到：「邊境防衛人員救起11人，並找到34具遺體。」

救援工作持續進行至夜晚，以找尋8名下落不明的民眾。

下龍灣辦公室人員陳重雄（Tran Trong Hung，音譯）告訴法新社，暴風雨是從下午開始，「天空下午2時（台灣時間下午3時）左右開始轉黑」。

他說，天空下起「如趾頭般大小的冰雹，還伴隨大雷雨、打雷和閃電」。

有1名獲救的10歲男童告訴國營媒體越南網（VietNamNet）：「我深吸進一口氣，游過裂縫、潛入水中，然後再浮出水面。我甚至大喊救命，接著就被軍人拉上船。」

政府官網的聲明表示，當局將「調查並釐清事件原委，並嚴厲處理違法行為」。

越南快訊引述國家水文氣象學預測中心（NationalCenter for Hydrometeorological Forecasting）主任梅文謙（Mai Van Khiem，音譯）的發言寫道，越南北部的這場暴風雨並非因受到南海輕度颱風「薇帕」（Wipha）影響所致。