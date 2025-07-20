伊朗南部巴士翻覆 至少21人殞命

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導

伊朗國營媒體指出，一輛巴士今天在國內南部地區發生翻覆事故，造成至少21人死亡，還有29人受傷。

法新社報導，這起重大交通事故發生於伊朗首都德黑蘭南方約1000公里的卡瓦爾鎮（Kavar）附近，事故原因尚不明朗。

卡瓦爾醫院（Kavar Hospital）院方告訴伊朗國營電視台，已經有21人喪命，另有29人受傷。

伊朗通訊社（IRNA）報導，截至今年3月的12個月內，此期間伊朗的交通事故死亡數將近有2萬人。

死亡 伊朗 交通事故

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