被爆手繪裸女送「淫魔」 川普告梅鐸求償近3千億元

對華爾街日報報導指稱已故「淫魔」性犯罪富豪艾普斯坦曾收到美國總統川普的生日信，川普十八日對該報母公司「新聞集團」、其創辦人梅鐸等人提告誹謗，求償至少一百億美元（約台幣二九四○億元）。川普十七日說，他和白宮已直接告訴該報總編輯前述信件是「假的」，但對方不甩。

華爾街日報十七日獨家報導，艾普斯坦二○○三年過五十歲生日時，其名媛女友麥斯威爾將數十名友人的生日信集結成冊，其中川普的信似乎有粗馬克筆畫的裸女曲線，曲線內有幾行打字，另有一對小弧線描繪乳房。川普還在該女曲線的腰部下方簽名Donald（川普名字）模仿私密處毛髮，結尾寫道「生日快樂——願每天都是另一個美妙秘密」。

川普十八日指控梅鐸等被告行為帶有惡意，造成他巨大財務和聲譽損失。新聞集團執行長湯姆森、發行商道瓊公司及華爾街日報兩位記者也挨告。川普同日在自創社群媒體真實社群發文說，期待讓梅鐸為了「垃圾」華爾街日報一案作證，「這將是一次有趣經驗！」

新聞集團旗下除華爾街日報，還有福斯新聞。英國衛報引述觀察家報導，前者吸引經濟上持鷹派立場，並對川普抱持懷疑的右派，後者則為川粉提供資訊，可說面面俱到。川普雖屢次向梅鐸表達對該報不滿，但不至於翻臉。川普二月還在白宮接待梅鐸，被認為是修補關係。

該篇華爾街日報報導說，川普十五日受訪時就指稱其為假新聞，「我這輩子沒畫過圖。我不畫女人」，也說該生日信的用詞「不是我」，揚言若刊登就要對該報提告。川普十七日也在社媒說，他和白宮新聞秘書李維特已告訴該報總編輯塔克信件不實，但對方不想聽，「他們反正就是要編造一篇不實、惡意且誹謗的報導」。

川普陣營過去熱中散布艾普斯坦相關陰謀論，有人相信他握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴。

川普基本盤「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）陣營許多人長期堅信所謂「深層政府」擔心惹火燒身，刻意不讓艾普斯坦案的權貴名單曝光。川普等人曾矢言揭露該案真相、公開所謂「客戶名單」。但美國司法部與聯調局（ＦＢＩ）七日聲明說，艾普斯坦的確是自盡且不存在謠傳的客戶名單，不會公布更多相關調查訊息，讓話題又引爆。有ＭＡＧＡ人士質疑川普為了保護涉案權貴，正掩蓋該案罪行細節。