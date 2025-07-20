石破內閣聲望低 小泉人氣恐難救選情

自民黨總裁兼日相石破茂民調低迷，當不成吸票機還挨批「反輔選」。日本媒體人田崎史郎直指，據自民黨內部透露，該黨最常受邀助選的是農林水產大臣小泉進次郎。但日本學者認為，小泉的人氣大概不足以阻止該黨參議院席次流失。

田崎在東京放送電視台（ＴＢＳ）節目說，自民黨最常獲邀去助選的前三名依次是小泉、高市早苗及小林鷹之。日本產經新聞報導，有自民黨地方組織人士小聲說，「首相來的話，票會減少」；還有該黨人士坦言，「自民黨的票每天都減少。更直白地說，首相和內閣閣員愈輔選，票變得愈少」。

紐約時報十七日報導，自民黨籍的石破內閣閣員平均年齡逾六十歲，在全球主要經濟體中偏高。年僅四十四歲的小泉，則一向被視為該黨新生代。

部分政治分析家指出，石破會選小泉接任農相來解決米價問題，就是認為小泉特立獨行，能顛覆根深蒂固的政策。小泉的父親、小泉純一郎廿年前擔任首相時也有類似作為，推動立法讓日本郵政系統民營化。小泉進次郎二○一九年獲拔擢為環境大臣，成為日本最年輕閣員之一。他同年與主播瀧川雅美結婚，後來更成為首位請育嬰假的大臣，一度引發媒體熱議。

東京大學教授牧原出表示，日本民眾基本上認可小泉五月接任農相至今的表現，他已有所成長，「若能（對政策及民情）更有見地並繼續累積政治經驗，很可能成為首相」。但牧原說，小泉的聲望很可能不夠讓自民黨在參院選舉免於失去席次，畢竟問題不只米價，「而是缺乏信任，以及民眾感覺負擔的整體感受」。