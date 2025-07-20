聽新聞
0:00 / 0:00

石破內閣聲望低 小泉人氣恐難救選情

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本參議院大選20日投開票，自民黨最愛邀請助選的農林水產大臣小泉進次郎（前左）19日現身銀座街頭輔選，吸引支持民眾歡呼。中央社
日本參議院大選20日投開票，自民黨最愛邀請助選的農林水產大臣小泉進次郎（前左）19日現身銀座街頭輔選，吸引支持民眾歡呼。中央社

自民黨總裁兼日相石破茂民調低迷，當不成吸票機還挨批「反輔選」。日本媒體人田崎史郎直指，據自民黨內部透露，該黨最常受邀助選的是農林水產大臣小泉進次郎。但日本學者認為，小泉的人氣大概不足以阻止該黨參議院席次流失。

田崎在東京放送電視台（ＴＢＳ）節目說，自民黨最常獲邀去助選的前三名依次是小泉、高市早苗及小林鷹之。日本產經新聞報導，有自民黨地方組織人士小聲說，「首相來的話，票會減少」；還有該黨人士坦言，「自民黨的票每天都減少。更直白地說，首相和內閣閣員愈輔選，票變得愈少」。

紐約時報十七日報導，自民黨籍的石破內閣閣員平均年齡逾六十歲，在全球主要經濟體中偏高。年僅四十四歲的小泉，則一向被視為該黨新生代。

部分政治分析家指出，石破會選小泉接任農相來解決米價問題，就是認為小泉特立獨行，能顛覆根深蒂固的政策。小泉的父親、小泉純一郎廿年前擔任首相時也有類似作為，推動立法讓日本郵政系統民營化。小泉進次郎二○一九年獲拔擢為環境大臣，成為日本最年輕閣員之一。他同年與主播瀧川雅美結婚，後來更成為首位請育嬰假的大臣，一度引發媒體熱議。

東京大學教授牧原出表示，日本民眾基本上認可小泉五月接任農相至今的表現，他已有所成長，「若能（對政策及民情）更有見地並繼續累積政治經驗，很可能成為首相」。但牧原說，小泉的聲望很可能不夠讓自民黨在參院選舉免於失去席次，畢竟問題不只米價，「而是缺乏信任，以及民眾感覺負擔的整體感受」。

自民黨 米價 石破茂 日本 小泉進次郎

延伸閱讀

日參議院7月20日選舉 石破茂恐跛腳…若下台對美談判變數多

鬆綁監管自肥？華郵：內閣官員逾3成擁加密幣

日參院大選執政聯盟陷苦戰 石破茂挨批「反輔選」

日本明日參院選舉 投票結果恐重塑石破茂政權格局

相關新聞

日參院今大選 外媒不看好執政聯盟過半

日本今天舉行參議員選舉，自上午七時至晚間八時（台灣時間當晚七時），包括改選占參議院半數的一二四席和補選一席，共一二五席參...

石破內閣聲望低 小泉人氣恐難救選情

自民黨總裁兼日相石破茂民調低迷，當不成吸票機還挨批「反輔選」。日本媒體人田崎史郎直指，據自民黨內部透露，該黨最常受邀助選...

川普稱這輩子沒畫過圖 華郵挖出素描打臉

在已故「淫魔」富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日禮物的信件收藏中，有張美國總統川普署名的生日信，畫著裸女曲線。他十五日受訪...

被爆手繪裸女送「淫魔」 川普告梅鐸求償近3千億元

對華爾街日報報導指稱已故「淫魔」性犯罪富豪艾普斯坦曾收到美國總統川普的生日信，川普十八日對該報母公司「新聞集團」、其創辦...

越南一艘遊艇翻覆 至少18死

美國有線電視新聞網（CNN）報導，越南一艘遊艇19日在下龍灣翻覆，至少18人死亡，目前已有12人獲救。

規模刷新紀錄…英航艦參與19國軍演 防相：對印太承諾堅定不移

英國航空母艦打擊群在澳洲參加集結19國、約3萬5000名官兵的「護身軍刀」聯合軍演，國防大臣希利說，英國對印太區域的承諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。