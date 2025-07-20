日參院今大選 外媒不看好執政聯盟過半

日本今天舉行參議員選舉，自上午七時至晚間八時（台灣時間當晚七時），包括改選占參議院半數的一二四席和補選一席，共一二五席參議員，其中從「選區」選出七十五席，「比例代表」選出五十席。

由於首相兼自民黨總裁（黨魁）石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟，在去年十月眾議員大選就沒過半，因此參議員選舉已不能再輸，否則接下來的日本政局恐出現前東京都知事舛添要一形容的「永田町（日本政治權力中樞）地殼變動」。

廿日晚間八時一結束投票，幾分鐘後日媒就會公布出口民調，正式結果會在廿一日一早出爐。外媒報導說，若執政聯盟能保住參院多數，甚至比現有一四一席（其中自民黨一一四席）還多，那石破將得到和川普政府談判關稅的喘息空間，並在國會通過旨在對抗中國大陸的創新高國防預算。

執政聯盟一旦敗選，去年十月一日才終於坐上首相寶座的石破引咎辭職或遭逼宮下台不是不可能，屆時必會使日本國內陷入不穩，並使日方在美日關稅談判中的處境更加艱難。即使能勉強過半，他在黨內的政敵也可能更敢於公開挑戰他，尤其是名義上已於六月解散的舊「安倍派」成員。

根據日本放送協會（ＮＨＫ）十四日公布的民調，這次參議員選舉，選民最重視的議題依序是「社會保障、少子化」、「米價、物價上漲對策」、「對美國關稅措施的因應作為」、「政治與金錢（即政治人物中飽私囊政治獻金行為）」、「外交、安保」、「旅日外籍人士相關政策」與結婚時能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓」，特別是前三項議題。

按去年十月眾議員大選結果，日本前五大黨依序為自民黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨及公明黨，而根據前述ＮＨＫ民調，在政黨支持率上，這五黨分別為百分之廿四、百分之七點八、百分之三點一、百分之四點九、百分之三點五。近來異軍突起、標榜「日本人優先」的參政黨為百分之五點九。

百分之廿四創自民黨自二○一二年十二月重返執政以來新低。另根據日本時事通信社十七日公布的民調，石破內閣支持率比六月減少六點二個百分點至百分之廿點八，也創他組閣以來新低。

由於執政聯盟未改選的席次為七十五，故此次至少需獲五十席，才能繼續在參院過半。外媒大多不看好自公兩黨能過半，根據日媒富士新聞網（ＦＮＮ）十八日藉由採訪和民調分析，預測兩黨席次共約四十席，其中自民黨約卅席。但仍有日媒預測執政聯盟能勉強過半。