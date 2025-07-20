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世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

日參議院選舉 執政黨不妙

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本參議院今（20）日舉行選舉，民調指向首相石破茂領導的執政聯盟將落敗，失去參院多數席次。投資人可能面臨日本出現公債、股票、日圓三重下挫局面。

日本公債投票前一周已在大幅下跌，持續的拋售潮推動30年日債殖利率上升35個基點，且在上周二觸及史上最高的3.2%。日圓兌美元匯率上周四一度跌破149，目前徘徊在148.5左右。日本股市上周則是瀰漫謹慎情緒，在平盤上下波動。

石破茂所屬的自民黨與執政盟友公明黨，去年在眾議院選舉已失去多數，今天的參院選舉需要贏得50席，才能保住多數。一旦執政聯盟在國會兩院都不是多數，分析師和投資人擔心日本政府的經濟政策將不穩定，且會推升政府支出，引發日本橫跨各資產的拋售，而現在又正是日本與美國進行貿易談判的關鍵時刻。

日本反對黨政見多偏民粹，主張削減消費稅，如此一來政府必須加發公債來補充財源。執政聯盟若失去多數最有可能合作的國民民主黨，則是認為日本銀行（央行）應改採寬鬆的貨幣政策。上周債市正是反映這種預期。

一些分析師表示，最糟的狀況是石破茂被迫辭職帶來日本政局混亂，攸關日本經濟的對美貿易談判增添更多不確定性，導致外資大賣日股、日圓，公債拋售持續。

石破茂 日本經濟

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