敘利亞斯威達省死亡數續增 人權機構：逾900人喪命

敘利亞人權瞭望台指出，儘管敘國政府已經宣布實施停火，但敘利亞南部斯威達省（Sweida）在過去一週以來，暴力事件造成的死亡數已攀升至超過900人。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台（SyrianObservatory for Human Rights）表示，這些死者包含326名德魯士族（Druze）武裝人員和262位德魯士族平民，其中有182人遭到敘利亞國防部及內政部人員當場處決。

死者還包括312位政府安全人員和21名貝都因人（Bedouin），其中3位貝都因族平民被德魯士族武裝分子處決。

敘利亞人權瞭望台提到，還有15名政府軍官兵死於以色列的攻擊。

敘利亞政府已經於16日宣布，在斯威達省首府斯威達市實施新的停火協議，終止當地軍事行動，敘國軍隊開始撤出暴力肆虐的斯威達市。