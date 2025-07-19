規模刷新紀錄…英航艦參與19國軍演 防相：對印太承諾堅定不移

英國航空母艦打擊群在澳洲參加集結19國、約3萬5000名官兵的「護身軍刀」聯合軍演，國防大臣希利說，英國對印太區域的承諾「堅定不移」，將持續與最密切盟友維護全球繁榮所需的安全穩定。

由澳洲、美國主導，兩年一度的護身軍刀（Talisman Sabre）軍演13日登場，此次規模刷新紀錄。希利（John Healey）18日指出，前所未見的規模正彰顯在應對共同挑戰方面，「合作」日益重要。

英國航艦打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將則說，英國首次率領由多個國家組成的航艦打擊群參加「護身軍刀」，這就是英國對印太區域承諾的有力展示。

布萊克莫爾另提到，「護身軍刀」有助提升英國與美國、澳洲及其他夥伴的作戰系統和軍事能力整合，進一步強化各國之間的協同作戰能力、達到前所未見高度。

由英國最先進航艦「威爾斯親王號」（HMS Princeof Wales）領軍的打擊群有12個其他國家參與編隊，陸續投入軍機、艦和人員，共組13國打擊群，展現英國的國際號召力。

英國航艦打擊群在此次「護身軍刀」扮演要角，18日更與由美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）領軍的打擊群，在澳洲與東帝汶、印尼之間的帝汶海（Timor Sea）水域攜手展現「雙航艦」打擊群操演陣容，軍力展示意味濃厚。

英國海軍指出，「雙航艦」打擊群編制包括美方的「喬治華盛頓號」航艦、驅逐艦，以及打擊能力比驅逐艦更強大的巡洋艦；英方的「威爾斯親王號」航艦、驅逐艦，以及油料補給船。

澳洲也出動一艘驅逐艦，挪威、加拿大則各出動一艘巡防艦，加入英美「雙航艦」操演陣容，但澳洲、挪威和加拿大的軍艦皆隸屬英國航艦打擊群2025年「高桅行動」（Operation Highmast）編隊。

「高桅行動」4月下旬自英格蘭啟程，是英國航艦打擊群繼2021年之後，再次對印太區域展開行動部署，為期7.5個月。與2021年不同的是，此次打擊群編隊的國際化程度倍增、將達成「完全作戰能力」（FOC），英國並出動多達2個中隊的第5代匿蹤戰機F-35B，並首度使用無人系統執行運補任務。

英國國防部表示，有超過3000名英國官兵參與「護身軍刀」。「護身軍刀」是今年全球規模最宏大的其中一場軍演，也是「高桅行動」行程計畫中的最大型軍演。除了海、空、陸軍，以及海軍陸戰隊等特種部隊，英國另派遣太空司令部以及網路、電子作戰人員參與「護身軍刀」。

軍演期間，英國、澳洲、美國另將在講求高度擬真的環境中，進一步驗證「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）發展的先進軍事能力，涵蓋海面下和海床作戰、無人自主系統，以及人工智慧（AI）科技。

英國國防部預告，澳英美將首度驗證從遠端作戰中心遙控超大型水下無人載具（XLUUV）的能力。XLUUV相當於無人潛艦，是最大型的水下無人載具，可執行長達數個月的長程、多型態任務。

參與今年「護身軍刀」多邊軍演的國家包括澳洲、美國、英國、加拿大、斐濟、法國、德國、印度、印尼、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、南韓、新加坡、泰國、東加。應邀擔任觀察員的國家有馬來西亞、越南。軍演今年並首度在巴布亞紐幾內亞水域舉行部分演訓項目。