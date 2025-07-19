日參院大選最後衝刺 各政黨重要人士趕場催票

日本參議院大選20日投開票，各政黨重要人士今天前往激烈選區進行最後衝刺。自民黨最愛邀請助選的農林水產大臣小泉進次郎下午現身銀座街頭輔選，吸引支持民眾歡呼。首相石破茂則是趕場宮城縣、東京發表演說，進行最後催票。

讀賣新聞報導，石破茂上午在JR仙台車站發表街頭演說。他表示，「自民黨不會只講好聽的話。如果只會討好別人，國家會滅亡」。他下午趕場前往德島，選前之夜則是回到東京，替2名自民黨候選人站台。

立憲民主黨代表野田佳彥從新潟市開始助選，他強調，「這次選舉的關鍵，在於1人區（單一改選選區）是否能讓在野黨掌握更多席次。讓（執政聯盟）自民黨、公明黨失去參議院過半，感覺十分有可能實現」。

這次選舉是248席參議院席次當中改選124席，加上有1席東京選區補選，總計要選125席。其中全日本45個選區應選出的席次是75席，共有347人參選，比例代表席次則有50席。

自民黨與公明黨的執政聯盟是少數執政黨，要在參議院維持過半，這次改選必須拿下50席。兩黨選情陷入苦戰，日媒與政論人士評估，合計獲得的席次恐怕連40席都不到，加上非改選的席次，執政聯盟可能會失去參院過半優勢，石破茂甚至可能會被咎責逼宮。

小泉進次郎下午現身銀座，替前厚生勞動大臣武見敬三輔選。73歲的武見敬三當選過5次參議員，他今天一拿起麥克風完全「燒聲」。他表示，一輩子經歷過多次選戰，從來不像這次這麼艱辛。

武見說，「有的政黨亂開支票、亂講話，不負責任，加上網路上的假訊息，導致自民黨選情告急」。他的發言呼應石破茂所說的，有些政黨「只講好聽的話」，「假訊息」則是暗指遭各界批評拋出一堆不實資訊的參政黨。

參政黨候選人今天也在各地衝刺，比例代表選區候選人後藤翔太號召支持者出門投票。他表示，6月才剛落幕的東京都議會選舉中，正是因為投票率提高，才讓參政黨從0席一舉躍升至3席。

後藤表示，「明天請大家履行自己的權利，選出國民自己的議員。不要認為自己的一票不會有用。投票率提高5%，就會發生重大變化」。

參政黨代表神谷宗幣上午在橫濱助選。他表示，「我們總是勉勉強強過關，這次希望大家不要讓我們只是險勝，而是要大勝」。

由於參政黨情勢看好，神谷把原本的6席目標大幅上調。他18日在岐阜市發表街頭演說時，把新目標設定為20席次，他呼籲，「只要有20席，就能提出附帶預算的法案。請給我們20席」，號召選民投票。

不過，參政黨主張「日本人優先」，強調「反對過度接納外國人」的立場，不僅被貼上「極右政黨」的標籤，街頭演說也經常有人抗議。今天下午在銀座的造勢場合，就有反對者高舉「蠢渣！搞歧視的王八蛋！」等抗議標語。

除此之外，保守黨事務總長、參議院比例代表選區候選人有本香今天同樣現身銀座拜票。她主張限制訪日觀光客，還以先前鬧得沸沸揚揚的中國房東試圖逼走租客事件為例，稱這是中國的「經濟侵略」，批評是石破政權招來了這樣的侵略，稱「這樣的政權必須退出舞台」。