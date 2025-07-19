日本參院大選 外國人政策成為選戰焦點

日本參議院大選4

日本參議院大選20日投開票，這次異軍突起的參政黨政見主張「日本人優先」，人氣快速上升。「外國人政策」成了選戰焦點之一，讓不少老牌政治人物意想不到，儘管他們也試圖緩和選戰氣氛，但在參政黨高喊反外口號聲浪中，情勢愈來愈升溫。

7月2日，8個政黨黨主席出席在日本記者俱樂部主辦的辯論會。自民黨總裁（黨主席）、首相石破茂舉出寫著「要為這國家的將來負責」的政見牌。參政黨主席神谷宗幣高舉「日本人優先」。

神谷主張，日本過去30年經濟停滯的背景就在於全球主義。多國籍企業跨國境利用法規賺錢，各國的中產階級沒落、貧窮化，這是全世界的趨勢。

他說，「參政黨不是完全反對接納外國勞動力」，但他主張目前的做法過於寬鬆，制度設計不夠完善，呼籲要完善反間諜法、加強打擊外國人犯罪，同時嚴格因應外國人濫用日本各項制度的問題。

其他政黨希望把主軸拉回「共生」。立憲民主黨代表野田佳彥表示，日本社會少子化，必要領域需要人才，需要外國人來工作、學習，連帶他們的家人一起生活，打造「多文化共生社會」，這才是日本應該致力的方向。

石破茂也說，日本人光是去年人口就減少了89萬人，相當於少了一個香川縣的人口，勞力嚴重不足。但是要讓什麼樣的外國人來到日本，是政府必須思考的方向。「不是違法的外國人，而是合法的外國人，難學的日文、日本的習慣等，即使由日本政府負擔，也應該要讓外國人學習，讓合法者進到日本，與日本社會共生。」

立憲民主黨提名、參選比例代表選區參議員的台裔前參議員蓮舫16日在東京新宿街頭演說時大聲問選民：「真沒想到外國人竟然成了關鍵字」、「外國人真的那麼壞嗎？我一定要問這個問題才行」。

蓮舫指出，「日本的超商、農業、照護的第一線等缺工，現在是靠外國人在支撐」。她表示，多文化共生，「日本原本是一個重視『和』的國家，不是嗎？不能認為「他們不好」就切割，應該是一起重新打造一個富裕的日本，那才是政治的本質」。

野田佳彥也來到新宿，為黨籍選區候選人和蓮舫助選。他發表街頭助選演說時表示，如果日本成了不接受外國人的國家，日本經濟將停滯不前。

野田說，「怎麼可以是『日本人優先』呢？應該打造承認多樣性的社會。在這個世界分化與對立的時代，日本不能煽動對立和分化」。

野田還說，有些人以為外國人或許是受到「優遇」（優待），因此接受所謂「日本人優先」的說法。他認為不是外國人受到優遇，而是日本人覺得自己「不遇」（懷才不遇），明明很努力工作，卻沒有獲得該有的評價。或者是即使拼命賺錢，薪資漲幅卻低於物價漲幅。

他表示，解決「不遇」是當前日本政治最重要的事，「為此在野黨要團結一致，打倒自民黨政權」。

在大環境驅使下，執政黨與在野黨紛紛拿出「外國人政策」。自民黨主張，要實現「違法外國人零」的社會。對於外國人在日本，利用「外國駕照更換」（簡稱外免切替）制度取得日本駕照、外國人在日本購買不動產等，將依法嚴格應處。

來自中國等外資在日本購買不動產炒房，東京市中心房產一戶動輒破億日圓，導致日本人反而買不起房子。石破茂在電視節目中針對這種情況表示，「如果日本人正常工作，卻沒辦法在23區擁有房產，這是不正常的」，他表示要嚴查炒房。

內閣官房在選舉倒數5天的7月15日新設管理外國人問題的跨部會事務局。以內閣官房作為司令塔，綜合性地推動各種政策，以實現建立與外國人有秩序共生的社會。

公明黨主張要檢討「投機性或不透明的不動產交易」，要將旅日外國人的社會保險費未繳納資訊反映於居留審查上，加強做好居留管理。此外，要以外國人為對象，實施日語教育、就業等支援，以期打造多文化共生社會。

在野黨方面，立憲民主黨主張，促使日本人與旅日外國人彼此尊重人格與個性，同時打造共生的社會。也要立法禁止以人種等為由的歧視言行。

日本維新會主張制定涵蓋抑制外國人比例上升的人口戰略，也要成立具司令塔功能、統籌管理外國人政策的組織。為了因應違法行為，將強化出入國在留管理廳（類似移民署）的體制，加強與警察、地方自治體的合作。

國民民主黨的政見主張加強對外國人購買不動產的管制，考慮對以投機為目的的不動產課徵「空屋稅」，並將稅收用於支援國人買房與補助房租。此外，也將調查外國人在日本加入社會保險的實際情形，採取必要對策。

參政黨以「日本人優先」，強推針對外國人的相關議題，遭各界批評為「歧視」。對此，神谷18日在岐阜市為候選人站台時反駁，「我們不是歧視，是在與反日的日本人戰鬥」。

他再次強調，過去30年來因為全球化，日本人的收入被壓低，年輕人無法結婚生子，大家一直喊著「問題好嚴重」，一方面卻大量接受外國人。「我們想要改變這種情形，卻被說成是歧視外國人，但我們不是想歧視外國人，而是要對抗那些反日的日本人」。

神谷高喊，「我們推動減稅，讓國民有更多支配收入，要奪回富裕的國家，這麼做哪裡有問題？」獲得支持群眾高聲呼應。

這波以外國人政策炒熱的選戰議題，是否能化為實際選票，很快將在明天投開票時揭曉。