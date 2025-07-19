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美國撤銷巴西法官簽證 稱波索納洛遭政治獵巫

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。美聯社
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。美聯社

美國今天撤銷巴西著名法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的簽證。數小時前，由於右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控策畫政變，莫瑞斯限制他的活動。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中說：「巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯對波索納洛的政治獵巫，構成影響如此廣泛的迫害與審查，這不僅侵犯巴西人的基本權利，還延伸波及到巴西以外的美國人。」

盧比歐說，簽證限制也將適用於在法庭上支持莫瑞斯的法官，以及這些大法官的直系親屬。

莫瑞斯長期以來與波索納洛對立。波索納洛是美國總統川普的盟友，兩人皆聲稱是政治迫害的受害者，川普還經常在國內就法官的裁決進行言語攻擊。

波索納洛遭控策畫發動政變，這讓人聯想到川普在大選敗給民主黨籍對手拜登後，他的支持者於2021年1月6日在國會山莊（US Capitol）掀起的暴動。

數小時前，莫瑞斯諭令波索納洛配戴電子腳鐐、禁止在晚間離開住家，也不得使用社群媒體。

川普已宣布將對拉丁美洲最大經濟體巴西課徵50%的關稅，以向現在由左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）領導的巴西施壓。

美國 波索納洛 巴西

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