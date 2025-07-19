不滿電子腳鐐羞辱 波索納洛自稱抗中促談關稅人選

巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天身穿深色牛仔褲，腳踝剛裝上法院下令的電子腳鐐，言明這種羞辱性的限制手段不會削弱他在全球政治舞台上的角色。

巴西最高法院今天清晨對波索納洛所屬政黨黨部辦公室進行突襲搜查。波索納洛在黨部接受路透社專訪時，宣稱自己是能與美國重新協商關稅、遏制中國影響力和擊退巴西左派勢力的人物。

他說，「他們想讓我退出明年的政治舞台」，指的是明年的總統大選；現任總統魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）預計將在這場選戰中爭取第4個任期。

波索納洛說：「少了我，魯拉可以在這場比賽中打敗任何人。」

儘管巴西最高法院今天禁止波索納洛會見任何外國官員，波索納洛仍強調希望與美國總統川普會面。

川普上週對巴西輸美商品加徵50%關稅，並要求終結針對波索納洛試圖推翻上次選舉結果的審判。

波索納洛說：「我永遠都不會給川普建議。我算老幾？我尊敬他。」他坐在桌前，桌面上放著兩本書，一本是巴西憲法，另一本是以川普為封面的雜誌。

他說：「他的國家是我們的榜樣，我們可不是他們的榜樣。」

在今天的法院命令中，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）根據波索納洛曾尋求川普出手干預法律事務的相關指控，對這位前總統處以夜間不得離開住家的宵禁及強制戴上電子腳鐐，並禁止他使用社群媒體、接觸外國大使館或與外國官員交涉。

波索納洛稱莫瑞斯是「獨裁者」，形容最新的法院命令是「懦弱行為」。

被問及戴著電子腳鐐的心情時，波索納洛說：「我覺得羞辱極了。我已經70歲了，還當過這個共和國的總統4年。」

波索納洛否認計畫出境，但他表示，如果能拿回警方去年沒收的護照，他會會見川普。他還說，他想與美國駐巴西最高外交官員討論川普的關稅威脅。

這位巴西前陸軍上尉也描述了中國在拉丁美洲利益的擴張。

他說：「中國正在接管巴西。在巴西，許多人認為，只要我背後有尚武的核武國家支持，我才是那個能阻止中國的人。是哪個國家呢？在北方（指美國）。」

他還說，最初由巴西、俄羅斯、印度和中國創立的金磚國家（BRICS）集團，已經淪為「獨裁者和戰犯的兄弟會」。

巴西現任總統魯拉本月在里約熱內盧舉行的金磚峰會上，將川普比作不受歡迎的「皇帝」，引發川普不滿。川普隨後揚言將因「反美政策」提高對金磚國家的關稅。