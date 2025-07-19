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印巴衝突5月空戰戰果各說各話 川普露口風：5架戰機被擊落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日在白宮國宴廳為共和黨籍參議員舉行的晚宴上發表講話。美聯社
美國總統川普18日在白宮國宴廳為共和黨籍參議員舉行的晚宴上發表講話。美聯社

印度巴基斯坦4月因伊斯蘭武裝分子在印控喀什米爾地區發動攻擊而爆發衝突，情勢直到5月達成停火協議後才趨於緩和，期間巴軍宣稱擊落5架印方軍機，印方隨後聲稱擊落「數架」巴方戰機。美國總統川普18日則透露，多達5架軍機在此次衝突期間被擊落。

路透報導，川普是在白宮與數名共和黨籍國會議員共進晚餐時發表前述言論，但並未明確指出被擊落的戰機屬於哪一方。

川普在談及印巴衝突時表示：「事實上，有飛機在空中被擊落。5架、4或5架，不過我認為實際上是5架。」但未進一步說明細節。

巴基斯坦聲稱，在空戰中擊落5架印度戰機。當時有不具名西方官員透露，十分有把握巴軍的中國大陸J-10戰機擊落至少2架印軍戰機，且至少一架是法製「飆風」（Rafale）戰機。巴方否認有任何戰機被擊落，但承認空軍基地遭到攻擊。

印度國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）上將5月底出席香格里拉論壇時，首次證實印軍確有戰機被擊落，但表示實際戰損數目「不重要」，巴方宣稱的擊落6架軍機說法「完全不準確」，也避提中國大陸製造的J-10戰機。

喬漢說，「重要的不在於戰機被擊落，而在於為什麽會被擊落，印軍意識到自己在戰術上的錯誤並加以糾正」，並在3天後宣布停火前取得優勢。

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