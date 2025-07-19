日本參院大選假消息泛濫 引發排外主義疑慮

日本參議院大選3

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京19日專電）日本參議院選舉將於20日投開票，外國人議題成為選戰焦點。根據觀察，社群媒體上有關「外國人」的相關貼文正在增加，各政黨的訴求也愈來愈強烈，不過網路上的假消息頻傳，引發煽動排外主義的疑慮。

日本放送協會（NHK）報導，調查過去1個月，在社群媒體X與「參議院選舉」或是「選舉」有關的關鍵字推文，「外國人」的相關貼文最多，高達119萬則，其次是「消費稅」的67萬4000則。「物價上漲」有18萬8000則，「關稅」11萬8000則，「年金」有14萬6000則，與「米」相關的則是14萬2000則。

類似情形不止出現在X，在Threads、Instagram、YouTube、TikTok都有類似情況。然而，社群媒體流傳不少不實資訊，甚至有些是候選人在街頭演說時散布。

其中，「外國人增加導致治安惡化」在網路引發廣泛討論，實際狀況是否如此？

根據「國立社會保障與人口問題研究所」國際關係部部長是川夕整理的數據，過去30年間，日本的外國人口從約130萬人增加至370萬人，成長近3倍。另一方面，被檢舉的外國人數呈現下降趨勢，從2005年的1萬4786人，減少至2023年的9726人。

是川夕表示，「從過去30年的趨勢來看，儘管外國人數量增加，涉及的刑法犯罪案件數反而減少。」

他也分析，在犯罪率方面，「無法說外國人比日本人更高。」如果單純把犯罪案件數除以人口數，外國人的犯罪率確實比日本人高，但是外國人口以年輕人居多，日本人口卻包含嬰兒和老年人，「這種單純的數字比較沒有意義。」

網路上有人說，「非法滯留的人數持續增加」，不過根據法務省統計，其實非法滯留人數已經減少至20年前的1/4，近年來幾乎都是持平狀態。

還有人說，「外國人犯下的案件比較凶惡」，這種說法也不成立。從犯案傾向來看，日本人和外國人的犯案類型沒有顯著差異。

此外，有人主張，「都是雇用外國人的成本較低，日本人的薪水才沒辦法上漲。」

從資料來看，截至2024年10月底，在日本工作的外國勞工人數達到約230萬人，創下歷史新高。根據2024年的薪資結構基本統計調查，外國勞工平均月薪為24萬2700日圓，平均年齡為32.8歲。相較下，日本人平均月薪33萬400日圓，平均年齡44.1歲。日本人不僅薪資較高、年齡也較大。

不過，外國勞工的薪資會因為簽證種類而有很大差異，像是取得永住資格，以及身為日本人配偶者，平均月薪都會比較高。

日本生命基礎研究所綜合政策研究部的副主任研究員鈴木智也表示，目前沒有明確證據顯示，外國勞動者流入日本，會對國內薪資造成顯著的壓低效果。

鈴木表示，在住宿業和餐飲業這類對外國勞工依賴程度較高的產業，無法否認可能會對日本人薪資產生壓低的效果，但另一方面，「這些外國人大多從事日本人不願意做的工作，雙方沒有構成直接競爭，對國內整體薪資的影響較小。」

日本社群媒體還流傳，外國人在醫療與生活保障方面受到「優待」，然而，日本媒體進行事實查核後發現，真實情況與流言大不相同。

日本經濟新聞報導，在X被大量轉發的內容之一，是關於國民健康保險（簡稱國保）的貼文。文中稱「外國人積欠的費用每年高達4000億日圓（約新台幣790億元）」。

根據日本法規，外國人在日本的在留時間如果超過3個月，且沒有加入工作單位的健康保險組合，就有義務加入國保。厚生勞動省4月針對150個市區町村進行統計，以去年4月至12月的繳納狀況來看，外國人平均繳納率是63％，包含日本人在內的全體繳納率是93％，確實有外國人偏低的情況。

不過，即使把日本人在內的欠繳金額都納入，2022年度國保的欠費也只有1457億日圓，所謂「每年4000億日圓」根本是一個大灌水的數字，厚生勞動大臣福岡資麿15日也在記者會上澄清這是假新聞，卻還是有不少人深信不疑。

此外，外國人對於日本醫療保險制度的財政方面其實也有貢獻。根據調查，2023年度支付的保險費中，外國人繳納費用占4％，但實際上，外國人使用的費用僅占總醫療費用的1.39%。

另外，還有領取生活保護津貼的流言。社群媒體流傳「領取生活保護的家庭中，有1/3是外國人。」但是，根據厚生勞動省資料，2023年度領取生活保護津貼的家庭有165萬478戶，其中戶長是外國籍的只有4萬7317戶，占比約2.9％，距離1/3相當遙遠。

為何這次參議院選舉，社群媒體會出現如此多針對外國人的中傷？國際基督教大學副教授橋本直子分析，近年來訪日客增加、外國勞工規模擴大，再加上經歷疫情，很多人產生一種「外國人突然變多了」的感覺。另一方面，一般民眾的生活在過去2、3年比較艱難，可能產生了一種落差感。

橋本表示，在歐美國家，選舉期間散播有關外國人的錯誤資訊，或是誇大數據，早已經是很常見的情況，但在這次參議院選舉，日本首次出現了類似現象。

她指出，當內政出現問題時，把責任歸咎於外國人，或是其他國家等外部因素，以此來強化內部團結，從以前就存在這種傾向。然而，現在有愈來愈多政治人物發表未必基於事實的偏激言論，像是「你們的生活會這麼苦，都是因為外國人」、「把外國人趕走，生活就會變好」，這類情況正在增加。

橋本表示，日本面臨少子高齡化與人力不足，若要維持經濟、產業正常運作，無法避免接納一定程度的外國勞工與外籍居民。目前的狀況是，各黨在競爭「誰的政策對外國人更嚴苛」。假若真的受到這些極端言論影響，最終制定出扭曲的政策，是否真的是一件好事，值得深思。