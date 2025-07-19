日本參院大選參政黨異軍突起 主打「日本人優先」

日本參議院大選2

日本參議院選舉將於20日投開票，除了意料中的關稅、米價、消費稅等議題外，有一個關鍵字占據很高討論度，就是異軍突起的「參政黨」。

參政黨成立至今僅5年，便已在全國擁有150名地方議員，這次參院選舉更是在全國45個選區都提名候選人，主打「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」等三大主軸，支持度正在急速上升。

這次選戰中，參政黨代表神谷宗幣喊出的「日本人優先」（日本人First）口號，據稱是黨員透過網路投票決定。候選人經常批評「比起日本人，外國人反而被優待」，提出加強限制外籍勞工的管制外國人政策、反對選擇性夫婦別姓、並以「可能導致社會混亂」為由反對同性婚姻。

參政黨還提出了一份名為「新日本國憲法」的草案，明文規定「天皇為代表國家的元首」、主權不歸於民而是「國」，被批評過度傾向國家主義，遭到憲法學者猛烈抨擊，稱「簡直是讓日本倒退回戰前」。

此外，參政黨喊出的數據被媒體批判是「假消息」，是在煽動對外國人的歧視與排外主義。神谷本人也講過，「年紀大的女人不能生」等話，爭議不小。在街頭演說時，經常有人舉著「參政黨納粹」的標語牌抗議。

不過，參政黨和神谷在選戰中出盡風頭，成為報章雜誌常客。「週刊文春」以「參政黨神谷宗幣是日本的川普嗎？」、「週刊新潮」以「參政黨代表神谷的真面目」等標題大肆報導，顯見神谷已經成為日本媒體鎖定的政治新星。

朝日新聞報導，現年47歲的神谷出生於福井縣高濱町，2007年首次參選大阪府吹田市議員並當選，以無黨籍身分活動。2012年眾議院選舉時，他獲得自民黨推薦，於大阪第13選區參選，但最終落選。

他後來創建網路平台，2013年開設YouTube頻道，2018年創辦了「意識改革大學」，有網路與實體課程，內容像是「希特勒真的那麼邪惡嗎？」、「了解支配這個世界的幕後力量」等，涵蓋國內外歷史、健康、醫療、精神世界等領域。

相關人士表示，這種透過網路講座橫向串聯的模式，和如今參政黨快速擴展支持群眾的模式非常類似。

2020年4月，神谷和曾擔任日本維新會眾議員的松田學等5人，共同創立參政黨。參政黨的綱領包括，「活用先人智慧，建構以天皇為中心、團結一致的和平國家」、「追求日本國的自由與繁榮，為人類的發展付出貢獻」、「活用日本的精神與傳統，打造和諧社會典範」等，開頭就強調「天皇」，呈現鮮明的保守色彩。

參政黨進入國政是在2022年夏季的參議院選舉。在選前，由神谷擔任編輯的宣傳冊「參政黨QA」裡面寫道，「那個勢力為了獲取龐大勢力，過度煽動疫情的恐懼感」。至於「那個勢力」是什麼，宣傳冊解釋為「以猶太系國際金融資本勢力為中心的多個組織總稱」，並主張「這個勢力實際上掌控歐美社會，數百年前起便以日本為目標。」

選舉期間，參政黨主張「佩戴口罩自由」、「不接種疫苗的自由」，還提出「制定讓外資難以收購日本企業與土地的法律」等訴求，最終在比例代表選區獲得176萬票，神谷首次當選參議員。

不過，神谷在今年6月東京都議會選舉後的記者會上，對2022年參院選舉時的言論表達反省，尤其是針對疫情的政策，他坦言，「當時沒有足夠根據」。

日本經濟雜誌「週刊Diamond」報導，儘管有人擔心，「這種政黨竟然還有愈來愈多人支持，最近的日本人是否有點不太對勁？」，然而回顧過去，每當經濟陷入困境時，不安的大眾就會被「日本人優先」這類口號吸引，歷史不斷重演。

例如在1930年代，「日本第一主義」、「日本至上主義」等口號就曾受到追捧。

當時爆發「昭和恐慌」，農民與勞工貧困問題嚴重，加上1931年九一八事變後，日本受到國際抨擊，走向孤立，感到不安的民眾受到「日本第一主義」所鼓舞。

考慮到日本低成長、低薪資困境，經濟長年陷入停滯。在國際上，中國一再侵犯日本領空與領海，就連美國也高喊「美國優先」，對日本提出許多要求，在諸多困境下，喊出「日本人優先」得到的勇氣，恰好能安撫這份不安。