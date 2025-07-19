日參院大選執政聯盟陷苦戰 石破茂挨批「反輔選」

日本參議院大選1

日本參議院大選20日投開票，今天是為期17天選戰最終日。有日媒預估，執政聯盟的自民黨與公明黨很可能席次大減，無法在參院過半。選戰期間，各黨主席（黨魁）通常都是「吸票機」，但首相、也是自民黨總裁石破茂不僅當不了吸票機，還挨批「反輔選」。

自民黨與公明黨的執政聯盟是少數執政黨，要在參議院維持過半，這次改選必須拿下50席。富士電視台新聞網（FNN）報導，最新民調顯示（17日電訪11都道府縣18歲以上民眾，1萬1449人回答），兩黨選情比選戰中期更陷入苦戰，合計獲得的席次連40席都不到，加上非改選的席次，執政聯盟可能會失去參院過半優勢。

這次選舉是248席參議院席次當中改選124席，加上有1席東京選區補選，總計要選125席。其中全日本45個選區應選出的席次是75席，共有347人參選，比例代表席次則有50席。

激戰的選區很多是被稱為「保守王國」地區的「1人區（單一改選選區）」，每區只選出1名議員，或者是有多名候選人的都市選區，勝負可能左右選舉結果。

與自民黨組成執政聯盟的公明黨，在改選席次3席以上的選區，因為宛如異軍突起的參政黨支持擴大而選情告急。此外，公明黨在比例代表選區席次也可能減少，恐怕連改選前的14席都保不住。

在野黨選情方面，最大在野黨立憲民主黨猛批石破內閣，席次有增加的氣勢，可能拿下30多席，但選區的候選人幾乎有半數處於五五波的激戰狀況。

日本維新會沒有3年前參議院大選時的氣勢，在選區能獲得席次的地區，可能僅止於大本營的近畿地區。日本共產黨在東京以外的選區持續陷入苦戰，同樣可能很難保住改選前席次。

國民民主黨席次可能大幅成長，雖然激戰的選區多，但是比例代表區席次可能倍增，上看16席以上。令和新選組在比例代表區席次可能拿到3席左右。

異軍突起的參政黨氣勢如虹，在改選席次3席以上的選區相當有優勢，很可能拿到兩位數席次，甚至可能上看20席，但席次將成長多少，尚未明朗。一般認為，參政黨這次吸納了很多原本是自民黨的保守派人士選票。此外，日本保守黨可望在比例代表方面拿到2席左右的席次。

以TBS電視台為主的日本新聞網（JNN）於12、13日調查顯示，估計自民黨可拿下28至44席，比前次5、6日的調查結果減少。自民黨與公明黨（簡稱自公）拿到的席次合計低於50席，加上非改選的席次，自公在參議院很可能無法過半。

中央社記者18日晚間到東京蒲田一處會館觀察自民黨籍候選人的造勢活動，前來輔選的自民黨籍大咖、官房長官林芳正、數位大臣平將明，以及東京都議員、地方區議員等都對支持者表示，「這是一場很辛苦的選戰」。

有輔選人說，該選區的自民黨籍候選人初期勝利在望，但隨著選戰進入尾聲，情勢逐漸險峻，呼籲支持者多幫忙拉票。

現場支持者明顯年齡層偏大，每張椅子上放著候選人的彩色宣傳單以及一張黑白色印刷的小宣傳單，上頭寫著，「最終街頭演說會，自民黨總裁、內閣總理大臣會來！」小宣傳單上仍可看到石破大聲疾呼輔選，陷入苦戰的模樣。

產經新聞報導，隨著選戰進入尾聲，朝野政黨黨魁全日本跑透透，但石破到各地輔選的次數少於歷代首相。照理說，首相輔選演說理論上可爭取更多選民支持，也可擴大組織，應受到熱烈歡迎。然而，這次參議院大選，自民黨的地方組織的人都在低聲耳語，「首相來的話，票會減少」。

自民黨內部人士表示，「坦白說，自民黨的票每天都在減少。說得更直白一點，首相和閣僚愈是輔選，票變得愈少」。

各地紛紛憂心石破沒人氣，所以不邀石破輔選。因此相較於2019年參議院大選時任首相的安倍晉三、2022年參議院大選時任首相的岸田文雄，石破的輔選次數明顯比不上。

自民黨地方議員表示，「首相來輔選，票只會更少。他一來輔選，激戰區的黨籍候選人或許直接陣亡」。

有的自民黨候選人選舉海報上，石破的臉遭到刻意遮住。另有提供海報張貼處的支持者表示，「有選民要求將有首相圖像的海報撤下」。

石破茂要輔選，不僅有人氣問題，還有維安考量。媒體人田崎史郎在TBS電視台節目中表示，石破最近選擇的輔選地點，首要考量是維安問題。因為安倍晉三3年前遭到槍擊，岸田文雄之前也被丟了炸彈，現在沒辦法在擁擠的地方舉辦街頭演說。

他還表示，根據自民黨內部透露，最常被邀請去助選的前3名，依次是小泉進次郎，其次是高市早苗，然後是小林鷹之。如果是首相要來，警備會很麻煩，地方也要動員人力，變成一種「負擔」。相較下，那3個人更加「好用」，因此受到歡迎。

田崎也提到，「自公倘若拿不到50席，石破身為自民黨總裁（黨主席）必須負責」。言下之意，石破茂可能遭到逼宮。

田崎表示，「這麼一來，自民黨就要舉行總裁選舉，依常識，總裁選舉在盂蘭盆節連假之前，或許最快8月8日以前就會有結果」。因去年眾議院選舉，自民黨失利，成為「少數執政黨」，自民黨如果選出新總裁，是否能在國會首相指名時順利當上首相，還有一番輸贏。

日媒分析石破政權參議院大選後的3種可能性。包括第一，持續運作：自公拿下50席，在參議院維持過半，與在野黨針對個別政策進行合作。第二，石破茂下台：自公未能拿下50席，自民黨舉行總裁選舉，在「少數執政黨」之下，國會實施首相指名選舉，新任自民黨總裁能否當選首相是一大難關。第三，擴編聯合政府框架：自公考慮拉攏其他政黨，聯合執政。