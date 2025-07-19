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日本關西電力公司擬新設核反應爐 創福島核災後首例

中央社／ 東京19日專電
圖為日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機。路透
圖為日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機。路透

日本關西電力公司（簡稱關電）考慮在美濱核電廠廠區新增設或更新核反應爐，初步決定將重啟中斷已久的地質調查。若獲政府批准，將創下311大地震福島核災後的首例。

日本讀賣新聞等媒體報導，關電為了美濱核電廠（位於福井縣美濱町）的新增設或更新，預定在重啟地質等調查後，彙整基本設計，向原子能規制委員會提出申請。如果獲准，就可進行建設工程。

關電預定建設安全性高的「革新輕水爐」（以既有的沸水反應爐BWR或壓水反應爐PWR為基礎設計開發）等新一代核反應爐。

美濱核電廠目前3號機組反應爐在運作，1、2號機組反應爐已決定廢爐。為了穩定供電，美濱核電廠有必要儘速進行既有的核反應爐更新。

關電社長森望表示，「朝著新增設的方向研議」。知情人士透露，關電近期將與美濱核電廠所在地的福井縣、美濱町等說明建設方針。

日本放送協會（NHK）報導，關電發聲明表示，「美濱核電廠已來到研議新增設的時機，但現階段尚未決定」。

日本政府改變既有的「不考慮核電廠新增設」方針，今年2月擬定的第7次能源基本計畫記載將以最大可能活用包含核電廠在內的淨零排碳電源。今後的方針是推動已廢爐的核電廠更新，同一電力公司核電廠廠區內建設新世代型核子反應爐。

關電在福井縣內有7座核反應爐運轉，在日本的電力公司中擁有最多座核反應爐，但是其中5座核反應爐從運轉至今已逾40年，機組漸老舊。

根據目前日本的新制度，核電廠逾60年也可運轉，但如果要新設核反應爐，包含事前的調查在內，可能耗時約20年。核反應爐的新設或更新是關電或日本電力業界的重要課題。

福島核災 核電 日本

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