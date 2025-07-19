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若台灣有事要撤僑 日本政府傳告知日商「自己想辦法」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台灣11日舉行年度漢光演習期間，愛國者防空系統部署在台北一處公園。路透
台灣11日舉行年度漢光演習期間，愛國者防空系統部署在台北一處公園。路透

金融時報19日引述知情人士報導，日本政府官員告訴企業，若中國大陸對台灣發動攻擊，日企必須撤離人員時，恐得「自己想辦法」。這項通知對台灣最大外國直接投資來源之一的日商造成寒蟬效應。東京方面的警告，也凸顯各國政府與企業為潛在台海衝突做準備時，所面臨的現實挑戰與政治難題。

根據報導，美國軍方一直與盟國討論台海衝突情境下的作戰計畫，但要取得政治層級的承諾仍困難重重。金融時報12日就曾披露，美國國防部正施壓日本與澳洲，要求兩國表態，若美中因台灣開戰，將扮演何種角色，此舉讓日澳意外且感到挫敗。

2位日本官員向金融時報表示，根據日本的和平憲法，自衛隊僅能在獲得地主國政府同意的情況下，才能部署至海外。鑒於日本與台灣並無外交關係，其中一名官員指出：「從我們的立場來看，台灣並不存在政府。」並補充說，中國不太可能讓自衛隊進行撤離行動。

雖然日本政府從未正式確認此一方針為官方立場，但據外交官與企業高層透露，類似警告已持續傳達給企業約三年。一位曾參與相關會議的人士說，日本外交官員曾對公司風險主管表示：「如果你在台灣投入大量資產，那就得自己想辦法了。」

據報導，這些警告已對在台日商產生寒蟬效應。一位知情美國官員表示：「這已經抑制投資。現在有大量新的美國資本進入台灣，但日本幾乎沒有。」

2022年，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，引發共軍大規模圍台軍演。此後，許多跨國企業重新評估在台灣與中國資產的風險。但企業高層和顧問表示，自那之後，對戰爭風險的強烈擔憂已大致消退。

熟悉美日軍事同盟的知情人士表示，東京方面向企業釋出的訊息毫無助益。其中一人指出，在危機時刻，作戰需求很可能遠遠超過「日本官僚鑽牛角尖、繞進制度迷宮」的節奏。

阿富汗神學士2021年推翻北約支持的喀布爾政府後，日本自衛隊曾在未獲當地政府批准的情況下參與撤僑行動。一些軍事專家將該次行動視為台灣可能的先例，但一位日企高層表示，在東京或華府均未提供安全保障的情況下，台灣作為投資目的地的風險評估「幾乎讓我們提不起興趣」。

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