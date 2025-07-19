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以色列軍事干涉敘利亞南部衝突 美國特使證實兩國同意停火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
敘利亞蘇韋達省因貝都因戰士與德魯茲派系爆發衝突，已陷入近一周的暴力事件之中，圖為當地貝都因戰士18日騎著摩托車沿街行駛。路透
敘利亞蘇韋達省因貝都因戰士與德魯茲派系爆發衝突，已陷入近一周的暴力事件之中，圖為當地貝都因戰士18日騎著摩托車沿街行駛。路透

敘利亞南部斯威達（Sweida）省近日發生激烈衝突，涉及地方武裝、政府當局及貝都因部落，據報造成數百人喪生，隨著暴力不斷升級，以色列發動空襲，包括16日轟炸大馬士革的國防部及總統府附近的目標。不過，美國駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）表示，以敘雙方已同意停火。

天空新聞與以色列時報19日報導，兼任敘利亞特使的巴拉克在「X」發文表示，在美國國務卿魯比歐的支持下，以色列總理內唐亞胡和敘利亞總統夏拉（Ahmed al Sharaa）已同意停火，並獲得土耳其、約旦及鄰國支持。

他寫道：「我們呼籲德魯士人、貝都因人和遜尼派放下武器，並與其他少數民族攜手，共同建立一個嶄新且團結的敘利亞認同。」

以色列總理辦公室與敘利亞總統府均未立即回應置評請求，但美國此前就已致力於結束衝突。魯比歐16日表示，雙方已同意採取措施，結束「令人憂慮且駭人聽聞的局勢」。

報導指出，以色列不只在大馬士革發動空襲，同時襲擊南部的政府軍，要求他們撤退。內唐亞胡政府表示，以軍目標是保護敘利亞德魯士人（Syrian Druze ）；德魯士人雖屬小型少數族群，但具有影響力，在黎巴嫩和以色列也都有追隨者。

以色列警告將摧毀攻擊敘利亞德魯士人的武力後，薩拉17日發表電視講話，向德魯士人表示：「我們拒絕任何試圖將你們拖入外部勢力手中的行動。」接著指責以色列自阿塞德政權垮台以來，「一直持續針對我們的穩定，製造我們之間的分裂」。

聯合國移民署18日稍早表示，自暴力衝突於13日爆發以來，該地區已有約8萬人流離失所。包括水電在內，斯威達的基本公共服務已全面崩潰，通訊系統也大範圍中斷。此外，斯威達及德拉（Daraa）的醫療設施正面臨嚴重的運作壓力。

美國 敘利亞 以色列

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