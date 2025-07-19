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日本明日參院選舉 投票結果恐重塑石破茂政權格局

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
參議院選舉結果對日本首相石破茂意義重大。美聯社
參議院選舉結果對日本首相石破茂意義重大。美聯社

日本第27屆參議院選舉將於20日舉行，改選124席，包括74席地方選區、50席比例代表。根據最新民調與日本主要媒體報導，自民黨與公明黨的執政聯盟面臨嚴峻挑戰，可能失去至少需50席的參議院多數優勢。投票訂於當地時間晚上八點結束，NHK、朝日新聞、讀賣新聞、TBS／JNN等主要媒體，都會在投票截止當下或幾分鐘內同步發表初步出口民調數據。

NHK於11至13日進行電話民調，顯示首相石破茂領導的內閣支持率僅31%，不支持率高達53%。選民最關心的議題依序為：社會福利、通膨與物價、美國關稅問題、國防與外國人政策。

讀賣新聞調查顯示，自民黨預估僅能取得24至39席，公明黨7至13席，遠低於過半門檻。立憲民主黨與國民民主黨則表現穩健，分別預估可得24至32席與12至25席。

值得注意的是，右翼小黨「參政黨」聲勢迅速上升，預估可取得5至19席，可能瓜分保守派選票，導致自民黨創下1989年以來最差得票紀錄。該黨主打「日本優先」與反移民政策，在東京、埼玉、愛知等地選區具優勢。

朝日新聞與共同社也指出，若執政聯盟失去多數席位，將削弱石破茂的政治地位，影響美日貿易談判進程，甚至可能引發25%關稅風險。

參議院若敗選，將是對石破茂政權穩定度的重大考驗。這不僅是民意警訊，也是黨內是否持續支持他的風向球。若他能果斷因應，仍有機會續任；若優柔寡斷或背離黨意，可能在秋季或年底面臨逼宮。

自民黨 石破茂 日本

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