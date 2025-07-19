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巴黎蒙馬特恐面臨過度旅遊 居民抗議要求宜居環境

中央社／ 巴黎18日專電

巴黎蒙馬特因特殊地理環境、擁有知名景點，向來吸引大批遊客朝聖。但近期該區居民群起抗議，表示該區不再適合居住，要求政府處理髒亂、治安風險與過度旅遊的問題。部分議員也呼籲將蒙馬特列入全國古蹟名錄，以強化保護。

觀光季到來，全球觀光之最巴黎比以往更加塞滿遊客，其中一個必去打卡熱點便是巴黎北方山丘蒙馬特區（Montmartre）。有「艾蜜莉的異想世界」與「艾莉蜜在巴黎」等影視作品加持，這個標誌性景點訪客絡繹不絕。

然而隨著人潮湧進、大量開發，百年前位於巴黎外圍的歷史街區蒙馬特如今越來越繁雜，遊客、移民等紛紛踏足。

今年5月，上百位當地居民手舉布條，在區政府前表達不滿，抗議該區髒亂、治安風險與過度旅遊（Overtourism）。

本月初，巴黎理事會更要求將蒙馬特列入法國特別古蹟名錄，以加強保護。然而市政府拒絕了這個請求，理由是不希望讓其「博物館化」。

除了部分街區出現街頭販售毒品、贓物以及性工作者的問題外，蒙馬特區的人行道化與過度觀光也使居民飽受困擾。

「在蒙馬特生活」協會主席荷諾丁（AnneRenaudie）告訴巴黎人報（Le Parisein）：「我們的街區不再適合居住了。」她不滿聖心堂周邊禁行車輛的提案。該協會已發起連署，並獲得逾8000位當地居民支持。

在該區長大的法學院學生艾蜜莉（Amélie）則擔心「蒙馬特會步巴塞隆納後塵」，而街區也會將失去靈魂。

要求將蒙馬特列入全國特殊古蹟名錄的共和黨地方議員布卡耶（Véronique Bucaille）指出，景點每年迎來1200萬遊客，但帶來的聲譽讓這座山丘岌岌可危。

居民需要應付噪音、人潮、高物價房價。布卡耶說，「土地和房地產投機也對其構成威脅，導致一些奢華、不合適的項目進駐，與當地精神相悖。」例如，一個當地的滾球俱樂部就被趕走，讓一個連鎖飯店集團進駐並打造成公園。

明年巴黎市長選舉候選人、議員史茲皮納（FrancisSzpiner）也支持加強對蒙馬特的規範與保護，「為居民和遊客保留蒙馬特的靈魂。」

旅法台灣兼職導遊James接受中央社訪問表示，蒙馬特聖心堂前旋轉木馬廣場、紅磨坊等幾個重要景點確實會擠滿拍照的遊客。

從地鐵站步行至廣場的小路上通常也很多人，旁邊有些店家總是大排長龍，人群淹到馬路上，有時影響行經車輛，「在這裡的幾乎都是觀光客，很少本地人。」

蒙馬特山丘另一側公園內有另一個必遊景點，也就是寫滿近300種語言「我愛你」的巴黎愛牆（Le murdes je t’aime）。「公園內外很多人，外面廣場通常會有音樂家、樂團演出，引來更多人駐足圍觀。」

蒙馬特在歷史上一直是邊陲，直到19世紀下半葉，奧斯曼男爵為了在市中心大刀闊斧改革，把巴黎居民趕遷至此時，蒙馬特才逐漸發展。至今此處仍有一片葡萄園，見證了當時以農業為主的地景。

James說，蒙馬特大受歡迎的原因有三。第一是地形特別，為巴黎至高點，可從山丘頂俯瞰巴黎天際線。第二是擁有知名景點，如從歷史悠久的巴黎聖心堂和紅磨坊。

第三則是因為早期這裡房價便宜，許多藝術家都在此居住、創作，讓這裡擁有獨一無二的藝文、隨性氛圍，也就是當地人強調的「靈魂」。

如今蒙馬特房租、消費等都因為開發而水漲船高。James告訴記者，這裡餐廳一杯餐廳可樂恐要價5歐，高於巴黎市中心消費。

然而他也表示，蒙馬特區域不小，許多巷弄都是隱藏珍寶，遊客並不多，因此不太會影響漫步探索的品質。加之保存的獨特歷史與故事，都使得蒙馬特仍非常值得來訪。

景點 巴黎

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