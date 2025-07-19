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中國大陸男子涉跨國洗錢 瓜地馬拉逮捕將引渡美國受審

中央社／ 瓜地馬拉市18日專電

瓜地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍男子，並且應美國要求展開引渡程序。這名男子被美國司法單位指控收取販毒所得，透過國際洗錢將資金轉回墨西哥的販毒集團。

瓜地馬拉法務部17日發布聲明指出，在與國家警察部門的合作行動中，成功逮捕許姓中國籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包括Alex、AlexXiu、Alex Tsui、Chino等化名。

許姓男子已經遭到瓜國羈押，而美國正式提出請求，將引渡至美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院受審。許男在美國被指控3項罪名，包括共謀洗錢、隱匿犯罪所得與協助掩飾非法資金流向。

美方調查指出，許男為一個橫跨中國、美國、墨西哥、哥倫比亞等國的跨國洗錢網絡成員，專門為販毒集團將販售古柯鹼所得資金「洗錢」。他負責在美國境內收集販毒所得現金，並透過各種方式將資金「合法化」，最終轉回墨西哥販毒集團控制的帳戶。

根據美國緝毒局（DEA）與國土安全部（DHS）先前的報告，墨西哥販毒集團洗錢網絡日益仰賴中國地下金融體系、加密貨幣交易和以合法企業作為掩護，企圖規避各國的金融監管機制。

瓜地馬拉法務部強調並重申打擊跨國犯罪的承諾，尤其針對洗錢與毒品販運等罪行，也將持續透過國際司法合作機制與各國攜手打擊犯罪行為。

目前許男引渡案件已進入司法審查階段，待法院裁定後，將依法移交給美方帶往美國受審。瓜國檢警高度保密，並未透露具體逮捕地點與目前羈押位置。

近年來，美國與中南美洲國家加強打擊跨國犯罪合作。由於毒品走私與洗錢活動往往橫跨多國司法管轄權，如何強化跨境協調與即時反應，成為各國檢調部門的挑戰。

瓜國媒體指出，許男以中國地下錢莊運作模式洗錢過程和手法，仍待美國法院審理調查出更多細節。但跨國販毒洗錢網絡是否更加擴大並延伸至其他拉美國家，也值得各國司法單位關注。

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