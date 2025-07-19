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川普都救不了…巴西法院令前總統波索納洛戴電子腳鐐 恐加劇美巴危機

中央社／ 聖保羅18日專電
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。路透
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。路透

巴西聯邦最高法院大法官莫萊斯今天下令聯邦警察對巴西前總統波索納洛的住所執行搜查和扣押令，限制波索納洛的行動，包括戴電子腳鐐；專家稱恐加劇巴西和美國之間的危機疑慮。

莫萊斯（Alexandre de Moraes）接受巴西聯警和共和國總檢察院的聲請，對波索納洛（Jair Bolsonaro）實施限制性措施，包括使用電子腳鐐、禁止在夜間和周末外出、禁止使用社群媒體，並限制波索納洛與外國駐巴西大使館和兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）接觸，以防止波索納洛試圖在美國大使館尋求庇護。

巴西聯警還在他的住所查獲1萬4000美元的現金。

波索納洛被控試圖發動政變推翻其左翼對手、現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）贏得2022年的大選，但由於軍方沒有站在他這一邊，這場陰謀才失敗。

根據BBC巴西新聞網報導，波索納洛和愛德華多煽動其盟友川普一起向巴西司法部門施壓。川普批評巴西當局對待波索納洛的方式是「國際恥辱」，並宣布將從8月1日起對巴西輸美商品徵收稅率50%的進口關稅，理由是「巴西對自由選舉的陰險攻擊」。

巴西里約熱內盧犯罪學學者坦格里諾（DaviTangerino）表示，巴西司法當局的行動雖於法有據，但禁止波索納洛父子之間接觸可能損及辯方權利，甚至加劇巴西和美國之間的危機。

波索納洛接受CNN巴西新聞網採訪時表示，巴西當局的行動具政治動機，目的是想「一勞永逸地」將他從選舉進程中排除；波索納洛並宣稱「自己從未想過離開巴西或在大使館尋求庇護。」

儘管波索納洛聲稱自己是2026年巴西總統候選人，巴西高等選舉法院已於2023年判定波索納洛濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，宣告波索納洛被褫奪公權8年，在被褫奪公權期間，波索納洛沒有資格參與任何公職人員的競選。

波索納洛 巴西

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