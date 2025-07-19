前總統波索納洛涉政變受審 巴西警方突擊搜索住家

巴西法官在前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控政變的受審期間限制其自由後，他的兒子表示，警方今天突擊搜索波索納洛住家。

綜合法新社和路透社報導，波索納洛擔任國會議員的兒子愛德華多．波索納洛（Eduardo Bolsonaro）最近到美國為父親遊說，他在社群媒體X發文指出，聯邦警察「今早突擊搜索我父親的住家」。

波索納洛猛烈批評他的對手、最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。莫瑞斯今天下令將這位極右派前總統戴上電子腳環，且晚上不得離開住家。

波索納洛遭控企圖讓左派的魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）2022年總統選舉勝利無效，莫瑞斯正是審訊此案的法官之一。莫瑞斯表示，鑑於波索納洛及其兒子對巴西的「敵對行為」，這些措施是必要的。

在此之前，美國總統川普對巴西宣布實施50%關稅稅率，理由是巴西對他的盟友波索納洛進行「獵巫」。

在巴西聯邦警察突擊搜索波索納洛住家和政黨總部後，他接受路透社專訪表示，如果取回護照，他會與川普見面。

波索納洛的護照去年遭法官莫瑞斯下令扣留。由於波索納洛涉嫌與川普勾結，以干預他涉嫌政變所接受的審判，莫瑞斯今天加強對波索納洛的搜查和限制。

此外，波索納洛告訴路透社，他希望他身為國會議員的兒子愛德華多．波索納洛尋求美國公民身分，不要從美國返回。

波索納洛說，他至少每兩天與兒子講話一次。直言不諱的愛德華多．波索納洛是川普的盟友，目前正在華府為其父親尋求支持。