新加坡關鍵基礎設施遭網攻 專家：駭客疑與中國有關

中央社／ 新加坡19日綜合外電報導

新加坡昨天表示，據安全專家指出，與中國有關的間諜組織對新加坡的關鍵基礎設施發動網路攻擊，當局正加以應對。

路透社報導，新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）在演說中表示：「UNC3886對我們構成嚴重威脅，可能破壞國家安全。它針對的是高價值的戰略目標，以及提供必要服務的重要基礎設施。」

尚穆根以安全風險為由，沒有透露攻擊的細節或任何後果。

Google旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司將UNC3886描述為「與中國有關聯的間諜組織」，該組織曾對美國和亞洲的國防、科技及電信機構發動攻擊。

北京方面一貫否認任何網路間諜的指控。

路透社本週稍早報導，台灣半導體產業及投資分析師已成為與中國相關駭客一連串網路間諜行動的目標。

網路安全公司Proofpoint研究人員表示，這些先前未被報導的駭客行動，是由至少3個與中國相關的不同組織執行，時間集中在今年3月至6月，部分活動可能仍在進行中。

間諜 網路攻擊 新加坡

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