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憂影響與美貿易談判 李在明擬不參加陸抗戰勝利活動

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

韓媒十八日引述消息人士報導，中國大陸邀南韓新總統李在明出席九月三日在北京天安門廣場舉行的紀念中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利八十周年活動，他可能婉拒。南韓中央日報報導稱，這是顧慮到美韓貿易與安全的相關談判還在進行，以及美韓峰會日程尚未敲定。

南韓共同民主黨等執政黨消息人士指稱，中方提出邀請，但李在明不打算去，南韓政府正討論派哪位高官代表出席。

二○一五年時任南韓總統的朴槿惠出席紀念中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利七十周年活動後的餘波，也可能是李在明傾向不出席的原因。朴槿惠當時是希望北京在北韓核問題上發揮作用，但中方對此問題的立場並未因此出現多大改變，反而使美韓關係出現裂痕。

十一日與李在明會面的韓國經濟新聞前主筆鄭奎載說，「（李在明）很可能決定不出席。我（向他）提到不知道二○一五年為何朴槿惠要參加時，總統答道，當時朴槿惠的做法似乎有些過頭；李總統也提到，若（美國總統）川普參加，那我們（韓方）也許可以考慮出席」。

李在明提名的南韓外長趙顯在國會外交統一委員會的人事聽證會中，被問到李在明是否會赴北京出席前述活動時表示，無法明確答覆。

韓媒報導也提到，另有由南韓國會議長禹元植代表出席的方案。但南韓總統辦公室發言人姜由楨十八日在記者會說，這應由禹元植本人決定，作為國會議長，他無需向總統辦公室通報或徵求同意。

李在明 朴槿惠 抗日戰爭 川普 外交 南韓 北京

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