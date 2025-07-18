日本歐盟7月23日領袖峰會 擬談國安與經濟議題

日本外務省今天宣布，日本與歐洲聯盟（EU）將於本月23日在東京舉行領袖峰會，歐盟執行委員會主席范德賴恩預計出席，日歐雙方擬商討國家安全及經濟等議題。

法新社報導，根據日本外務省，首相石破茂23日將在東京會晤范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa），3人將討論國安及經濟等議題。

日本外務省指出，這次會談是提升日本與歐盟關係的機會，且歐盟是日方「共同應對國際社會所面臨挑戰的重要戰略夥伴」。

日本經濟新聞昨天報導，日歐雙方將在峰會發表聯合聲明，宣布展開新的「經濟2+2對話」。

報導提到，在新2+2對話下，日本和歐盟將探討推動公私部門合作計畫，尋求在採購稀土方面擺脫對中國依賴的方法。

根據日經新聞，日本經濟產業大臣與外務大臣迄今已會晤歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（MarosSefcovic），而負責產業政策的執委塞儒內（StephaneSejourne）也會加入新2+2對話。

此外，范德賴恩與柯斯塔預計在訪問日本後前往中國。