快訊

蜘蛛人？71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

日美韓副外長會議 確認維護台海和平重要性

中央社／ 東京18日專電

日美韓三國今天在東京舉行副外長層級會議，確認在中國加強對台灣施加軍事壓力的背景下，維護台灣海峽和平與安定的重要性，並就「不容許以武力或脅迫手段片面改變現狀」達成共識。

共同社報導，這次會議是美國總統川普第二任期，以及韓國總統李在明上台後的首次三方副外長層級會談，與會者包括日本外務事務次官船越健裕、韓國外交部第一次官朴潤柱，以及美國副國務卿藍道（Christopher Landau）。

船越表示，「由於安保環境日益嚴峻，3國合作的重要性更甚以往」。

3人對於北韓發展核武與試射飛彈表達嚴重關切，表示應該合力打擊北韓透過竊取加密貨幣獲得資金，會中也關切北韓與俄羅斯的軍事合作問題。

美國 日本 台海 南韓 北韓

延伸閱讀

南韓不介入台海衝突！美智庫建議撤掉一半以上駐韓美軍

川普：8月1日起對日韓徵25%關稅 轉運或報復課更多

南韓擬大力推動綠電 韓電壓力山大「最大挑戰曝光」

李在明政府拚經濟 通過追加預算台幣近7000億

相關新聞

尹錫悅健康惡化聲請羈押重審 南韓法院駁回理由曝光

負責調查南韓前政府內亂叛國案的特檢組日前向法院聲請羈押前總統尹錫悅獲批准，尹錫悅方聲請重審，但今天遭法院駁回，尹錫悅仍維...

力拚期中選舉？阿根廷總統痛批媒體「人類糞便」強化鬥士形象

阿根廷總統米雷伊正利用提告誹謗和出言羞辱等手段擴大攻擊媒體記者，分析家認為，他試圖在10月期中選舉登場前透過這些舉措強化...

超級省！她只花1700元選上東京都議員 直言插旗、宣傳車其實沒效

今年6月以無黨籍當選東京都議員的佐藤沙織里，日前在X平台公布競選費用明細，僅用了8458日圓（台幣1702元），引發關注...

機場安檢不再脫鞋 隨身攜帶液體量也將放寬

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)繼月初宣布全面取消機場實施近20年的脫鞋安檢規定後，她16日出席「國會山莊報」...

德總理訪英 簽80年來首份友好條約 有助重啟英與歐盟關係

德國總理梅爾茨17日抵達英國倫敦並與英國首相施凱爾舉行會晤，兩人除討論烏克蘭戰爭與打擊非法移民等議題，還簽署內容涵蓋移民...

NBC：美空襲伊朗3處核設施 僅摧毀1處 鈾濃縮力推遲2年

美國國家廣播公司（NBC）17日引述現任和前任美國官員說法報導，美國新評估發現，在6月空襲伊朗3處核設施行動中，僅一處大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。