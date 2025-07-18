日美韓副外長會議 確認維護台海和平重要性
日美韓三國今天在東京舉行副外長層級會議，確認在中國加強對台灣施加軍事壓力的背景下，維護台灣海峽和平與安定的重要性，並就「不容許以武力或脅迫手段片面改變現狀」達成共識。
共同社報導，這次會議是美國總統川普第二任期，以及韓國總統李在明上台後的首次三方副外長層級會談，與會者包括日本外務事務次官船越健裕、韓國外交部第一次官朴潤柱，以及美國副國務卿藍道（Christopher Landau）。
船越表示，「由於安保環境日益嚴峻，3國合作的重要性更甚以往」。
3人對於北韓發展核武與試射飛彈表達嚴重關切，表示應該合力打擊北韓透過竊取加密貨幣獲得資金，會中也關切北韓與俄羅斯的軍事合作問題。
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